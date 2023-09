Ma ewle ye ku meriv li serhêl fîlima herî paşîn a Shahrukh Khan temaşe bike?

Bi zêdebûna malperên neqanûnî yên li ser înternetê re, ceribandin û temaşekirina fîlimên herî paşîn, di nav de ya Shahrukh Khan, ji çavkaniyên nedestûr tê kirin. Lêbelê, ev rêbaz neqanûnî ye û heke were girtin dikare bibe sedema encamên. Dema ku fîliman ji malperek sêyemîn an serîlêdana mobîl dakêşin, girîng e ku hûn ji xetereyên têkildar haydar bin.

Li Hindistanê, daxistina fîliman ji platformên neqanûnî korsanî tê hesibandin û bi qanûnê tê ceza kirin. Her çend malperên ku îdîa dikin ku fîlimên herî dawî hene werin dîtin jî, tê pêşniyar kirin ku ji wan dûr bisekinin. Parvekirina fîlimên korsanî li ser malperên weha dikare bibe sedema îdîaya binpêkirina mafnasiyê (Qanûna Mafên Mafên Mirovan 1957). Di van salên dawî de li Hindistanê gelek malperên korsan hatine girtin.

Van malperan bi gelemperî vîrus, malware, û hêmanên din ên xapînok hene ku dikarin zirarê bidin cîhazên weyên kesane û agahdariya kesane ya we, tevî hesabên bankê, têk bibin. Bi daxistina fîlima herî paşîn a Shahrukh Khan ji platformek bê destûr, dibe ku hûn bi encamên qanûnî re rû bi rû bimînin. Qanûna Sînematografiyê ya sala 1952-an dibêje ku her kesê ku di korsaniyê de sûcdar were dîtin, dibe ku heta sê salan cezayê girtîgehê an jî deh lakh cezayê pereyan were birîn.

Ger hûn tercîh dikin ku fîliman bi qanûnî û bêyî xetereyê temaşe bikin, bifikirin ku hûn bibin aboneyek platformek OTT. Naha, fîlim tenê çend meh piştî derketina şanoyê li ser platformên OTT têne weşandin. Hûn dikarin şahiya temaşekirina fîlima herî paşîn a Shahrukh Khan di rehetiya mala xwe de biceribînin. Wekî din, dema ku hûn bi qanûnî diweşînin, hûn dikarin ji kalîte û yekrêziya vîdyoyê piştrast bin.

Di dawiyê de, her gav tê pêşniyar kirin ku hûn bi temaşekirina fîliman li şanoyan an bi endambûna platformên weşana qanûnî piştgirî bidin pîşesaziya şahiyê. Kêfa fîlimên li salona sînemayê ezmûnek bêhempa peyda dike ku li malê nayê dubare kirin. Ger we berê fîlimek bi rengekî neqanûnî dakêşandiye, pêdivî ye ku hûn jêbirin û di pêşerojê de xwe ji çalakiyên weha dûr bixin.

Definitions:

– Korsanî: Kopîkirin û belavkirina bêdestûr a malzemeyên xwedî mafê telîfê.

- Platformên OTT (Over-the-Top): Karûbarên diherikin ku naverok rasterast bi riya înternetê ji temaşevanan re pêşkêş dikin, ji pêşkêşkerên kablo an satelaytê yên kevneşopî derbas dibin.

Çavkanî: Qanûna Cinematograph 1952