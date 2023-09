IPhone 16 û iPhone 16 Plus dê 8 GB bîranîn û A17 Bionic Chip Bikin

By

Li gorî analîstek teknolojiyê li Haitong International Securities, modelên pêşeroj ên iPhone 16 û iPhone 16 Plus dê bi 8 GB bîranîn werin û dê ji hêla çîpek A17 Bionic ve ku bi karanîna pêvajoya N3E ya TSMC ve hatî çêkirin were hêz kirin. Ev li gorî modelên heyî yên iPhone-ê di RAM-ê de zêdebûnek girîng nîşan dide.

Modelên standard ên iPhone-ê ji iPhone 6-ê di 13-an de 2021 GB bîranîn hene, û tê çaverê kirin ku ev meyl bi iPhone 15 û iPhone 15 Plus berdewam bike. Lêbelê, ew iPhone 15 Pro û iPhone 15 Pro Max e ku dê yekem be ku 8 GB bîranînê nîşan bide. Ev tê vê wateyê ku çîpa A17 Bionic û bîranîna zêde ya ji modelên Pro di sala 2023-an de dê salek şûnda bigihîje modelên standard.

Çîpên A17 û A18 Bionic ên ku di rêzika iPhone 16-ê de têne bikar anîn dê bi karanîna pêvajoya N3E ya TSMC, ku girêkek 3nm ya pêşkeftî ye, werin çêkirin. Çîpa A17 Bionic, ku tê çaverêkirin ku di iPhone 15 Pro û iPhone 15 Pro Max de were bikar anîn, dê yekem çîpa Apple be ku bi pêvajoyek çêkirinê ya 3nm ve hatî çêkirin. Ev ê li gorî çîpên nifşê berê bibe sedema pêşkeftinên performans û karîgeriyê yên girîng.

Hêjayî gotinê ye ku çîpa A17 Bionic ku di iPhone 15 Pro û iPhone 15 Pro Max de tê bikar anîn dê bi pêvajoya N3B ya TSMC ve were çêkirin. Lêbelê, Apple dê ji bo iPhone 3 û iPhone 16 Plus veguherîne pêvajoya N16E. Pêvajoya N3B girêka 3nm ya orîjînal a TSMC ye ku bi hevkariya Apple re hatî afirandin, dema ku N3E girêkek hêsantir û gihîştîtir e ku dê piraniya xerîdarên TSMC bikar bînin. N3E performansa çêtir pêşkêşî dike lê li gorî N3B xwedan berdêlên karîgeriyê ye.

Ev guhertina di pêvajoya çêkirinê de ji bo çîpê A17 Bionic di destpêkê de wekî pîvanek lêçûn hate gotin. Lêbelê, wusa dixuye ku Apple amade ye ku vê veguheztinê çêbike, ku dibe ku bibe sedema kêmbûna karîgeriyê lê performansa giştî ya çêtir.

Biryara karanîna pêvajoya N3E ji bo çîpê A17 Bionic di heman demê de bi gotegotên ku di Hezîranê de li Weibo hatine parve kirin re têkildar e. Hate texmîn kirin ku Apple dê vê guhertinê bike, her çend di wê demê de ew ne gengaz bû.

Hilbijartina Apple ji N3B bo N3E di heman demê de tê vê wateyê ku pargîdanî dê hewce bike ku çîpên xwe yên pêşerojê ji nû ve dîzayn bike da ku ji pêşkeftinên TSMC sûd werbigire. N3B wekî girêkek ceribandinê hate sêwirandin û bi pêvajoyên serketî yên TSMC yên wekî N3P, N3X, û N3S re ne hevaheng e.

Di eslê xwe de, Apple plan kir ku pêvajoya N3B ji bo çîpê A16 Bionic bikar bîne, lê ji ber pirsgirêkên demê, ew neçar bûn ku vegerin ser N4. Mimkun e ku Apple dê sêwirana bingehîn a N3B CPU û GPU ya ku bi eslê xwe ji bo çîpê A16 Bionic ji bo çîpên destpêkê yên A17-ê hatî armanc kirin bikar bîne, berî ku di sala 17-an de derbasî sêwiranên orîjînal ên A3 bi N2024E bibe.

Di encamnameyê de, iPhone 16 û iPhone 16 Plus tê xwestin ku bi 8 GB zêdebûnek girîng a bîranînê pêşkêş bikin û dê ji hêla çîpa A17 Bionic ve ku bi karanîna pêvajoya TSMC ya N3E hatî çêkirin ve were hêz kirin. Ev guhertina di pêvajoya çêkirinê de dibe ku bibe sedema performansa çêtir, her çend dibe ku di karîgeriyê de hin danûstendin hebin.

