Apple dê iPhone 15 bi Nûvekirin û Zêdebûna Bihayan Derxe

Apple biryar e ku roja Sêşemê smartphone xwe ya herî paşîn, iPhone 15, pêşkêşî bike. Analîst pêşbînî dikin ku modela nû dê bi nûvekirinên cihêreng lê di heman demê de ji bo hin guhertoyan jî bihayên zêde bike. Ji bilî iPhone 15, tê payîn ku Apple guhertoyên nû yên Apple Watch û AirPods jî eşkere bike.

Li gorî raporan, iPhone 15 dê kamerayek çêtir û portek şarjê ya USB-C hebe. Dema ku bihayên standardên iPhone 15 û iPhone 15 Plus dê neguhêrbar bimînin, modelên jorîn, iPhone 15 Pro û iPhone 15 Pro Max, tê çaverê kirin ku zêdebûnek bihayê girîng bibînin. Dibe ku iPhone 15 Pro zêdebûnek biha heya 100 dolaran bibîne, bihaya wê ya giştî bigihêje 1,099 dolaran, dema ku iPhone 15 Pro Max dibe ku heya 200 dolaran hilkişe, bigihîje bihayek 1,299 $.

Guhertoyên bihatir ên iPhone 15-ê dê hilanîna berfireh, jiyana bateriyê dirêjtir, leza veguhastina daneya bilez, û çarçoveyên titanium pêşkêşî bikin. Apple hêvî dike ku xerîdaran ber bi van vebijarkên bihatir ve bikişîne. Modelên Pro jî dê li ser pêvajoya nû ya chipset A17 Bionic bixebitin.

Hemî guhertoyên iPhone 15-ê dê portek şarjê ya USB-C vehewîne, ji bo xerîdarên ku şarjkerên ne-Apple tercîh dikin, nermbûnê peyda dike. Taybetmendiyek din a nû Girava Dînamîk e, beşek li jorê dîmenderê ku hişyarî an nûvekirinên pêşkeftinê peyda dike.

Rêvebirê Apple, Tim Cook, diyar kir ku iPhone bûye parçeyek bingehîn a jiyana mirovan, ji ber ku agahdariya girîng ên wekî daneyên tenduristî û bankê digire û ji bo dayinan tê bikar anîn. Tevî vê yekê, Apple di firotina iPhone-ê de rûbirûyek dirêj dirêj bûye, wekî ku di raporta dahata vê dawîyê de tê dîtin ku dahata iPhone-ê li gorî heman heyama sala borî 2.4% kêm bûye.

Daxuyaniya iPhone 15 dê roja Sêşemê di 1:22 ET de pêk were û dikare li ser malpera Apple-ê serhêl were dîtin. Tê çaverêkirin ku iPhone-ya nû di XNUMXê Îlonê de derkeve bazarê.

Çavkanî:

- Bloomberg

- Nûçeyên ABC