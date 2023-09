Tê gotin ku Apple ji bo Modelên iPhone 8 Pro heya 15 GB RAM pêşkêşî dike

Li gorî nûçeyên vê dawiyê, dibe ku Apple plan dike ku ji bo modelên xwe yên iPhone 8 Pro heya 15 GB RAM pêşkêşî bike. Digel ku dê di mîhengên hilanîna hundurîn de ti guhertin çênebin, dê xerîdar hîn jî cûrbecûr vebijarkan hebin ku ji wan hilbijêrin.

Rapor destnîşan dikin ku Apple vebijarkên hilanînê yên heyî yên ji bo rêzika nû ya iPhone-ê ceriband, ku tê vê wateyê ku vebijarka 2TB ya ku berê dihat gotin dê peyda nebe. Di şûna wê de, xerîdar dikarin ji vebijarkên 128 GB, 256 GB, 512 GB, û 1TB hilbijêrin.

Her çend ne diyar e ka kîjan modela taybetî dê zêdekirina RAM-ê werbigire, hate gotin ku Apple hem 6 GB û 8 GB LPDDR5 DRAM ceriband. Spekulasyon pêşniyar dikin ku vebijarkên cihêreng ên RAM-ê dikarin li ser bingeha kapasîteya hilanînê ya bijartî bin, mîna ku ew bi iPad Pro re çawa dixebite.

Di warê dabînkeran de, tê gotin ku Apple ji bo RAM bi hilberînerên wekî Samsung, Micron, û SK Hynix re dixebite. Van pargîdanî di heman demê de digel Western Digital û Kioxia, ji bo hilanînê peydakerên potansiyel in.

Her ku ragihandina fermî ya rêzika iPhone 15 nêzîk dibe, dê balkêş be ku hûn bibînin ka gelo ev gotegot rast in. Temaşevanên Apple bi kelecan li benda eşkerekirina cîhazên nû û piştrastkirina taybetmendiyên wan in.

