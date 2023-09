Intel Pêvajoyên Xeon Scalable 'Sapphire Rapids' Nifşa 6-an nîşan dide

Intel di van demên dawî de pêvajoyên xwe yên nifşê 6-emîn Xeon Scalable 'Sapphire Rapids' wekî beşek ji xwenîşandanek kapasîteyên pakkirinê yên pêşkeftî vekir. Tê payîn ku ev CPU-yên navendê yên pir-tile di nîvê yekem a 2024-an de peyda bibin, û Intel niha wan bi xerîdarên xwe re nimûne dike. Leakerê hardware @Yuuki_AnS di heman demê de hin taybetmendiyên nimûneyên ES1 yên van pêvajoyan jî eşkere kir.

Pêvajoya Xeon Scalable 'Granite Rapids' ya nifşê 6-an ji Intel sêwiranek veqetandî bi pênc çîpletan vedihewîne. Sê ji van çîpletan bi 2 MB cache L2, 4 MB cache L3, çar navbeynkarên DDR5, û du pêlên têketin/derketina bilez (HSIO) core Performansê digirin. CPU-yên herî pêşkeftî yên Granite Rapids tê pêşbînîkirin ku 12 kanalên bîranîna DDR5 piştgirî bidin DDR5-6400 û MCR DIMM, 136 riyên PCIe Gen5 bi piştgiriya CXL 2.0, û heya şeş girêdanên UPI-yê.

Digel ku jimareya bingehîn a rastîn a CPU-yên Granite Rapids ji hêla Intel ve bi fermî nehatiye eşkere kirin, nimûneyên ES1-ê yên ku bi bine-pergala bîranîna heşt-kanal ve hatine derxistin destnîşan dikin ku her tixûbek dikare 28 an 30 naverok hebe, digel ku du navok ji bo zêdebûnê neçalak in. Tê pêşbînîkirin ku hilberîna Granite Rapids CPU dikare 84-90 core hebin. Frekansa xebitandinê ya van navikan ji 1.10 GHz heya 2.70 GHz diguhere, her çend ev nimûneyên endezyariyê ne û ne nûnerê CPU-yên hilberîna paşîn in.

Çîpên hesabker ên CPU-yên Granite Rapids bi karanîna teknolojiya pêvajoyê ya Intel 3 (3nm-class) têne çêkirin, dema ku çîpên HSIO li ser girêkek hilberîna pola 7nm têne çêkirin. Cihkirina çîpletan di hundurê pakêtê de du mirinên HSIO li jor û binî nîşan dide, digel mirinên hesabkirinê di navîn de. Têkiliya di navbera van çîpletan de bi karanîna hejmarek nenaskirî ya girêdanên EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) ku di substratê de hatine bicîh kirin, pêk tê.

Platforma Granite Rapids ji Intel ji yek heya heşt soketan di serverek yekane de piştgirî dike, her çend niha tenê yek CPU-ya 8S-kapasîteyê tê nimûne. Bi tevayî, pêvajoyên Xeon Scalable yên Nifşê 6-ê Intel performans û taybetmendiyên pêşkeftî pêşkêş dikin, û hatina wan di sûkê de di sala 2024-an de bi dilxwazî ​​tê pêşbînî kirin.

