Bandorên Erênî yên Xêrxwaziyê li ser Mejî

Xwezî fezîletek e ku gelek bandorên erênî li ser mejî dike. Ne tenê bi kêrî kesên din tê, lê bi kêrî me jî tê. Dema ku em dilovanî, dilovanî, nermî, û empatiyê li hember kesên din û xwe nîşan didin, em di perspektîfa xwe ya jiyanê de guherînek çêdikin.

Karên qenciyê bi zanistî hatine îsbat kirin ku bandorek erênî li ser hest û xweşiya me ya giştî heye. Gava ku em ji yên din re dilşewat in, ew di mêjiyê me de pergalên cûrbecûr neurolojîk teşwîq dike. Ev teşwîq beşên pergala xelata mêjî çalak dike, hestek ku di berdêla wergirtina tiştekê de bi me dide. Ew ezmûnek hevdu sûdmend e.

Yek ji awayên ku dilovanî bandorê li mêjiyê me dike, berdana oksîtocin e. Ev hormon berpirsiyar e ku hestiyariya me zêde bike û me bi jiyanê ve girêdayî hîs bike. Bi dilovanî, em ne tenê rehetiya kesên din çêtir dikin, lê bextewariya xwe jî zêde dikin.

Dopamine, neurotransmitterek din, dema ku em tev li kiryarên dilovaniyê dibin, tê berdan. Ev ji me re hestek xelat û bextewariyê dide me ku kesên din xwe baş hîs dikin. Ew çerxek bihêzkirina erênî ye ku me teşwîq dike ku em dilovaniyê bidomînin.

Dema ku serotonin bi kiryarên dilovaniyê tê berdan, ew beşdarî hestek serfiraziyê dibe. Ev xwebawerî û xwebaweriya me çêtir dike. Xwezî ji me re dibe alîkar ku em nas bikin ku me tiştek xweş û bandorker kiriye.

Karên qenciyê jî bandorek fîzyolojîkî li ser laşê me dike. Bi kêmkirina asta cortisol, ku hormonek stresê ye, dilovanî dibe alîkar ku nîşanên stresê sivik bike. Ew hestek aramî û başbûnê pêşve dike.

Di dawiyê de, kiryarên dilovanî endorphins, ku êşkêşên xwezayî ne, berdide. Bi nîşandana dilovaniyê, em ne tenê alîkariya kesên din dikin ku xwe baştir hîs bikin, lê em di heman demê de êşa xwe ya laşî jî sivik dikin.

Di encamê de, pratîkkirina dilovaniyê gelek bandorên erênî li ser mêjî dike. Ji xurtkirina rewşa me û sivikkirina stresê bigire heya zêdekirina xwebaweriyê û pêşvebirina rehetiyê, kirinên dilovanî hem ji yê ku dide hem jî yê wergir sûd werdigire. Ew rêyek hêsan û lê hêzdar e ku meriv di cîhanê de cûdahiyek erênî çêbike.

