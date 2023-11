Perçeya Hergav Guherbar a Xbox û Call of Duty

By

Bidestxistina vê dawiyê ya Microsoft-ê ya Call of Duty, şanoya navdar a gulebarana yekem-kesê, hişt ku gelek temaşevan û lîstikvan meraq bikin ka paşerojê çi ye. Digel serbestberdana pir çaverêkirî ya Call of Duty: Modern Warfare 3 di 11-ê Mijdara 2023-an de, hêviyên hem ji bo Microsoft û hem jî ji bo pêşdebirên lîstikê pir in.

Ne veşartî ye ku Call of Duty di salên dawî de ji ber nebûna nûbûniya xwe bi rexneyan re rû bi rû maye. Lêbelê, franchise pir populer û serfiraz dimîne, bi domdarî bi mîlyaran dahatê çêdike. Tevlêbûna Microsoft-ê di franchise de perspektîfek nû û potansiyela derfetên kirrûbirra balkêş tîne.

Di van demên dawî de, bikarhênerên konsolê yên Xbox Series X û Xbox Series S bi reklamên mezin, balkêş ên ji bo Call of Duty: Modern Warfare 3 piştî vekirina cîhazên xwe pêşwazî kirin. Dema ku hin lîstikvan van reklaman tevlihev dîtin, hêjayî gotinê ye ku ew tenê carekê xuya dikin û bi hêsanî têne avêtin. Microsoft tekez dike ku ew bi aktîvî bertekên bikarhêner dihesibînin û hewl didin ku hevsengiyek di navbera reklam û ezmûna bikarhêner de çêkin.

Tê gotin, reklamên li ser dashboarda Xbox-ê demek dirêj di nav temaşevanan de mijarek nîqaşê ye. Digel ku ew alîkariya piştgirîkirina platforma konsolê dikin, hin kes argûman dikin ku xercên abonetiyê, wek Xbox Game Pass Core an Xbox Game Pass Ultimate, divê di dashboardên kêmkirî an bi tevahî bê reklam de encam bidin.

Li pêş me dinihêre, dibe ku kirîna Microsoft-ê di awayê ku Call of Duty bazar û pêşkêşî dike de guhertinên girîng pêk bîne. Digel komek armanc û hêviyên cihêreng li gorî xwediyê berê Activision, Microsoft dibe ku nêzîkatiyek stratejîktir bigire da ku nexşeyan berde, ku rê bide gulebaranên pêşbaz li ser platforma xwe hin cîhê nefesê.

Digel vê yekê, dawiya peymana kirrûbirrê ya bi PlayStation re pirsan derdixe holê ka dê Call of Duty çawa di pêşerojê de bi Xbox-ê re hevkariyê bike. Van nezelaliyan xwezaya herdem pêşveçûyî ya pîşesaziya lîstikê ronî dikin û bi bîr tînin ku tiştek di kevir de nemaye.

Dema ku paşeroja Call of Duty di bin xwediyê Microsoft-ê de ne diyar e, lîstikvan û temaşevan dikarin hêvî bikin ku hevsengiyek di navbera stratejiyên kirrûbirra tevlêbûnê û rêzgirtina ji ezmûna bikarhêner de hêvî bikin. Tenê dem dê vebêje ka dê perestgeha Xbox û Call of Duty çawa biguhere.

Pirs û Bersîv

Pirs: Ma dê Call of Duty her sal di bin Microsoft-ê de were berdan?

A: Spekulasyon heye ku dibe ku Microsoft ji bernameya serbestberdana salane dûr bikeve da ku jûreya nefesê ji bo gulebaranên hevrik peyda bike û rê bide pêşdebiran bêtir dem ji bo pêşkeftina lîstikê.

Pirs: Dê bi peymana kirrûbirrê ya bi PlayStation re çi bibe?

A: Ji ber ku peymana kirrûbirrê ya bi PlayStation re di salên pêş de qediya, hevrêzkirina Call of Duty bi Xbox re nediyar dimîne. Dibe ku di stratejiyên kirrûbirra pêşerojê de guhertin werin hêvî kirin.

Pirs: Ma bikarhênerên Xbox-ê ji reklamên navbeynkar ên li ser dashboardê bi fikar in?

A: Hin bikarhênerên Xbox-ê ji reklamên li ser dashboardê aciz bûne, nemaze berdêlên abonetiyê yên ku ew berê didin. Microsoft bertekên bikarhêner qebûl dike û armanc dike ku hevsengiyek di navbera reklam û ezmûna bikarhêner de biparêze.

Pirs: Xwedîtiya Microsoft-ê dê çawa bandorê li nûbûniya Call of Duty bike?

A: Gava ku Microsoft pêşengiyê dike, dibe ku nûbûn di Call of Duty de ji hêla armanc û stratejiyên pargîdaniyê ve were bandor kirin. Pêşveçûna franchise ya di bin xwediyê Microsoft-ê de nebawer dimîne.

Çavkanî: Xbox