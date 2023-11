By

Baldur's Gate 3, lîstikek pir pêşbînîkirî, di van demên dawî de çaremîn patcha xweya sereke derxist ku armanc ew e ku zêdetirî 1,000 pirsgirêkan çareser bike. Vê nûvekirina berfireh dilsoziya pêşdebiran ji bo peydakirina ezmûnek lîstikê ya çêtir ji bo lîstikvanan destnîşan dike.

Pêvekek balkêş ev e ku lîstikvan xwe paqij bikin. Ev taybetmendî ne tenê têkiliyek realîzmê li lîstikê zêde dike lê di heman demê de ezmûna berbiçav jî zêde dike. Lîstik naha dikarin karakterên xwe paqijiya kesane biparêzin, li lîstika lîstikê qatek rastîniyê zêde bikin.

Wekî din, patch gelek pirsgirêkên din ên ku lîstikvan ji dema serbestberdana lîstikê pê ve rû bi rû mane vedibêje. Digel ku hûrguliyên rastîn ên notên patchê li ser IGN.com têne dîtin, pesindar e ku pêşdebiran bi rengek çalak xebitîne ku xeletî û pirsgirêkên ku ji hêla civata lîstikê ve hatine raber kirin ji holê rakin.

Di nûçeyên din ên RPG de, berfirehkirina Shadow of the Erdtree ya pir pêşbînkirî ji bo Elden Ring niha di pêşkeftinê de ye. Pargîdaniya dêûbavê FromSoftware, pêşdebirê li pişt Elden Ring, piştrast kir ku çêkirina vê naveroka nû bi hêsanî pêş dikeve. Her çend tarîxek berdanê hîn nehatiye ragihandin, ev nûvekirin ji bo temaşevanên dilxwaz ên ku li benda berfirehbûnê ne nîşanek teşwîq e.

Bala xwe da Far Cry 6, Ubisoft herî dawî di derbarê piştgiriya lîstikê de daxuyaniyek da. Pargîdaniyê diyar kir ku her çend piştgirî ji bo sernavê herî dawî di franchise Far Cry de bi fermî qediya, modên serhêl dê hîn jî ji bo lîstikvanan di pêşerojek nêzîk de peyda bibin. Ev nûçe ji lîstikvanan re piştrast dike ku ew dikarin tevî bidawîbûna piştevaniya fermî berdewam bikin ku ji taybetmendiyên pirlîstikvan ên lîstikê kêfxweş bibin.

Di encamê de, patcha herî dawî ya Baldur's Gate 3 pabendbûna tîmê pêşkeftinê ji bo zêdekirina lîstikê ji bo lîstikvanan nîşan dide. Bi gelek pirsgirêkan re çareser kirin, di nav de lêzêdekirina mekanîzmayên paqijiya kesane, lîstik naha ezmûnek berbiçav û xweştir pêşkêşî dike. Wekî din, nûvekirinên li ser pêşkeftina berfirehkirina Shadow of the Erdtree ji bo Elden Ring û hebûna domdar a modên serhêl ên Far Cry 6 heyecanê ji dildarên RPG re peyda dike.