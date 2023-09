Çawa Têkiliya Ronahiya Dîtbar Pêşeroja Bajarên Zêrîn û IoT diafirîne

By

Vekolîna Bandora Têkiliya Ronahiya Dîtbar li ser Pêşeroja Bajarên Zêrîn û IoT

Têkiliya Ronahiya Dîtbar (VLC) wekî teknolojiyek şoreşger derdikeve holê ku soz dide ku pêşeroja bajarên biaqil û Înterneta Tiştan (IoT) çêbike. Bi karanîna ronahiyê ji bo veguheztina daneyan, VLC cûrbecûr feydeyan pêşkêşî dike ku dikare awayê jiyan û xebata me li hawîrdorên bajarî biguhezîne, di heman demê de beşdarî mezinbûn û pêşkeftina IoT jî dibe.

VLC, ku wekî Li-Fi jî tê zanîn, ronahiya xuya ya ji ampûlên LED-ê bikar tîne da ku daneyan ragihîne. Vê teknolojiyê potansiyela peydakirina pêwendiya bêtêlê ya bilez, ewledar û pêbawer heye, ku dikare pêwendiya bajarên jîr bi girîngî zêde bike. Digel zêdebûna daxwaziya ragihandina bêtêl û kapasîteya tixûbdar a pergalên kevneşopî yên frekansa radyoyê, VLC çareseriyek sozdar pêşkêşî dike.

Serîlêdana VLC li bajarên hişmend dibe ku pirfireh be. Ji rêveberiya trafîkê bigire heya ewlehiya giştî, VLC dikare rêgezek bikêrtir û bi bandortir ji bo birêvebirina jîngehên bajarî pêşkêşî bike. Mînakî, roniyên kolanan dikarin bi teknolojiya VLC-ê ve werin saz kirin da ku agahdariya trafîkê ya rast-dem ji ajokaran re veguhezîne, arîkariya kêmkirina qerebalixiyê û baştirkirina ewlehiya rê bike. Bi vî rengî, VLC dikare di avahiyên gelemperî de were bikar anîn da ku karûbarên cîhê-bingeh peyda bike, wekî rêberkirina mêvanan berbi cîhê wan an peydakirina agahdarî li ser dezgehên nêzîk.

Wekî din, VLC dikare di zêdekirina ewlehiya bajarên hişmend de rolek girîng bilîze. Ji ber ku ronî nikare derbasî dîwaran bibe, VLC li gorî rêbazên ragihandinê yên kevneşopî yên bêserûber astek ewlehiyek bilindtir pêşkêşî dike. Ev dikare bi taybetî li deverên ku agahdariya hesas tê veguheztin, wekî avahiyên hukûmetê an saziyên darayî sûdmend be.

Digel bajarên biaqil, VLC dikare bandorek girîng li ser pêşkeftina IoT jî hebe. Bi mîlyaran cîhazên ku tê çaverê kirin ku di salên pêş de bi înternetê ve werin girêdan, pêdivî ye ku pêdiviya pêwendiya bêtêlê pêbawer û bilez heye. VLC dikare bandpêdeya pêwîst peyda bike da ku piştgirî bide daneya girseyî ya ku ji hêla van amûran ve hatî hilberandin piştgirî bike, di heman demê de xetera destwerdana ku dikare bi pergalên bingehîn-frekansa radyoyê re çêbibe jî kêm bike.

Digel vê yekê, VLC dikare beşdarî karîgeriya enerjiyê ya cîhazên IoT bibe. Ji ber ku VLC ampûlên LED-ê bikar tîne da ku daneyan veguhezîne, ew potansiyel dikare xerckirina enerjiyê ya van cîhazan kêm bike. Ev ne tenê dikare bibe alîkar ku bandora jîngehê ya IoT kêm bike, lê di heman demê de dirêjkirina jîyana batterê ya van cîhazan jî dirêj bike, ku ji bo gelek serîlêdanên IoT xemek sereke ye.

Di encamê de, VLC amade ye ku di şekildana pêşeroja bajarên hişmend û IoT de rolek girîng bilîze. Bi pêşkêşkirina pêwendiya bêtêlê ya bilez, ewledar û pêbawer, VLC dikare awayê rêvebirin û danûstandina me bi hawîrdorên bajarî re veguherîne. Di heman demê de, ew dikare piştgirî bide mezinbûn û pêşkeftina IoT bi peydakirina pêlava band û karbidestiya enerjiyê ya pêwîst. Gava ku em lêkolîna potansiyela vê teknolojiyê didomînin, diyar e ku VLC dikare bandorek kûr li ser jiyana me û awayê ku em di pêşerojê de dijîn hebe.