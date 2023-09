Meriv çawa Apple TV-yê li ser DirecTV-ya xwe temaşe dike: Rêbernameya Dawîn

By

Kurte: Ev rêber rêwerzên gav-bi-gav li ser çawaniya temaşekirina Apple TV li ser wergirê DirecTV-ya xwe peyda dike. Ew kontrolkirina lihevhatinê, girêdana cîhazan, û sazkirin û mîhengkirina Apple TV-yê li ser wergirê xweya DirecTV vedigire.

Apple TV karûbarek streaming ya populer e ku cûrbecûr fîlim, pêşandanên TV, werzîş, û hêj bêtir bi kalîteya pênase bilind pêşkêşî dike. Bi entegrekirina Apple TV-yê di ezmûna xweya DirecTV de, hûn dikarin vebijarkên şahiya xwe yek bikin û bi hêsanî ji yek cîhazê bigihîjin hemî naveroka xweya bijare.

Pêşîn, girîng e ku hûn kontrol bikin ka wergirê DirecTV-ya we bi Apple TV-ê re hevaheng e. Wesayîtên DirecTV yên bi kapasîteyên Wi-Fi-ya çêkirî, portên derana HDMI, û piştgirîya naveroka pênase bilind bi gelemperî lihevhatî ne. Ger wergirê we ne lihevhatî ye, hûn dikarin bi karanîna amûrek weşana derveyî bifikirin an jî bibin aboneyek pêşkêşvanek ku Apple TV-yê wekî serîlêdanek yekgirtî vedihewîne.

Ji bo ku Apple TV-yê bi wergirê DirecTV-ya xwe ve girêbide, portên HDMI-yê yên herdu cîhazan bibînin û wan bi kabloyek HDMI ve girêdin. Piştrast bikin ku her du cîhaz têne vekêşandin û dûra TV-ya xwe an bişkoja têketinê/çavkaniyê bikar bînin da ku hûn li têketina HDMI-ya rast veguherînin.

Dema ku pêwendiyek hate saz kirin, divê hûn pêwendiya Apple TV-ê li ser ekrana TV-ya xwe bibînin. Ger na, pêwendiyên HDMI û têketina hilbijartî li ser TV-ya xwe du caran kontrol bikin.

Di dawiyê de, Apple TV-yê li ser wergirê DirecTV-ya xwe bi şopandina daxwazên li ser ekranê saz bikin û mîheng bikin. Bi tora Wi-Fi-ya xwe ve girêdin, bi ID-ya xweya Apple-ê têkevin, û zimanê xweya bijare û taybetmendiyên gihîştinê hilbijêrin.

Bi van gavan qediya, hûn naha dikarin ji hemî naveroka ecêb a ku Apple TV bi navgîniya wergirê xweya DirecTV re pêşkêşî dike kêfê bistînin. Ma hûn qutkerek têlefonê ya teknolojiyê ne an jî tenê lê digerin ku vebijarkên şahiya xwe berfireh bikin, ev rêber dê ji we re bibe alîkar ku hûn herî zêde ji berhevoka Apple TV û DirecTV-ya xwe bistînin.

Çavkanî:

- Piştgiriya xerîdar DirecTV

- Malpera Fermî ya DirecTV