Meriv çawa Pirsgirêkên Dengê Çareser dike: Têlên Axaftvana Xwe Kontrolkirin û Ceribandin

Kurte: Pirsgirêkên kêşeyên deng bi gelemperî bi kontrolkirina rewşa laşî û girêdanên rast ên têlên axaftvanê we dest pê dike. Ev gotar rêwerzên gav-bi-gav li ser ka meriv çawa zirara laşî kontrol dike, girêdanên rast piştrast dike, û ji bo domdarî û berxwedanê di têlên axaftvanê xwe de ceribandinê dike.

Dema ku dor tê çareserkirina pirsgirêkên bihîstwerî, gava yekem ev e ku hûn pê ewle bibin ku têlên axaftvanê we di rewşek laşî ya baş de ne. Kabloyan ji bo her nîşanên xuya yên zirarê, wek qutbûn, şikestin, an têlên eşkerekirî kontrol bikin. Têlên axaftvan ên xerabûyî dikarin di qalîteya deng de asteng bikin û tewra xetereyên elektrîkê jî derxînin holê, ji ber vê yekê girîng e ku ger hewce bike wan biguhezînin. Digel vê yekê, girêdanên li ser her du dawiya têlên axaftvanan ji bo korozyon, pîneyên çîqkirî, an girêdanên bêserûber kontrol bikin. Girêdan paqij bikin an li gorî hewcedariyê wan biguhezînin.

Bala xwe bidin îzolekirina têlan jî. Insulasyona şikestî an têkçûyî dikare bibe sedema kurtên elektrîkê an windabûna sînyalê. Di heman demê de girîng e ku meriv pîvana rast a têla axaftvan ji bo sazkirina xwe bikar bîne. Bikaranîna têlên ku ji bo daxwazên hêzê yên axaftvanên we pir zirav in dikare bibe sedema hilweşîna sînyalê an zirara amûrê. Di dawiyê de, riya têl axêverê bikolin da ku pê ewle bin ku ti têl neçilmisin an hişk nebin, ji ber ku ev dikare bibe sedema pirsgirêkên impedansê û bandorê li performansa axaftvanên we bike.

Piştrastkirina girêdanên rast ji bo performansa bihîstwerî ya çêtirîn bi heman rengî girîng e. Piştrast bikin ku her têl axêver hem li ser axaftvan û hem jî çavkaniya deng bi termînalên guncav ve girêdayî ye. Têkiliyan zexm ewleh bikin da ku ji guheztina deng an îşaretek navber dûr nekevin. Di polarîteya girêdanên axaftvan de hevgirtî bimînin, termînalên erênî bi termînalên erênî û termînalên neyînî bi termînalên neyînî ve girêdidin. Etîketkirina têlên axaftvanan an jî kabloyên kodkirî yên rengîn bikar bînin ji bo çareserkirina pirsgirêk an verastkirinên pêşerojê hêsantir bikin. Ger sazûmanek weya pir-axaftvanek heye, pê ewle bin ku her axaftvan bi kanalek guncav an derketina li ser wergirê an amplifikatorê ve girêdayî ye. Bikaranîna girêdanên kalîteya bilind ên wekî fîşa mûz an girêdanên spade dikare pêwendiyek pêbawer û ewledar peyda bike.

Testkirina ji bo domdariyê gavek bingehîn e ji bo naskirina şikestin an qutbûnên di têlên axaftvan de. Berî ku hûn bidomînin, hemî çavkaniyên hêzê qut bikin. Têlên axaftvanan qut bikin û multimeterê xwe li ser moda domdariyê bicîh bikin. Bi multimeterê têlan bikolin û ji bo bipek an nîşana domdariyê kontrol bikin. Her têl axêverê ji hev cuda biceribînin da ku têlên taybetî yên ku dibe ku şikestin an qutbûnê hebin nas bikin. Li gorî wê beşa an têl xerabûyî tamîr bikin an biguhezînin.

Pîvandina berxwedanê di têlên axaftvan de agahdariya hêja di derbarê yekbûna wan û performansa giştî ya pergala weya dengî de peyda dike. Têlan qut bikin û multimeterek bi taybetmendiya pîvana berxwedanê bikar bînin. Bi multimeterê têlan bikolin û nirxa berxwedanê ya hatî xuyang kirin bixwînin. Xwendinê bi taybetmendiyên çêker re berhev bikin. Ger berxwedana pîvandî ji rêjeya pêşniyarkirî bi girîngî bilindtir an kêmtir be, dibe ku pirsgirêkek di stûrbûn an kalîteya têlê de hebe. Ji bo hevgirtinê berxwedanê ji bo her têl axêverê ji hev cuda bipîvin.

Bi şopandina van gavan ji bo kontrolkirin û ceribandina têlên axaftvanê xwe, hûn dikarin pirsgirêkên laşî yên ku dibe ku bandorê li kalîteya dengê we bikin ji holê rakin. Bînin bîra xwe ku hûn di ceribandina xwe de bi hûrgulî bin da ku hûn pê ewle bibin ku hemî têl di rewşek çêtirîn de ne.

Çavkanî:

- [Çavkanî 1]

- [Çavkanî 2]