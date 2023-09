Astrofîzîknas Brian May ji bo Mîsyona OSIRIS-REx a NASAyê Alîkariya Nexşeya Asteroid Bennu dike.

By

Astrophysicist Brian May, ku herî baş wekî lîstikvanê gîtarê yê koma rockê ya efsanewî Queen tê zanîn, beşdarî mîsyona OSIRIS-REx a NASAyê bû. May, ku xwediyê bawernameya doktorayê di warê astrofizîkê de ye, beşdarî nexşeya asteroîda Bennu bû, ku mîsyon ji bo wergirtina nimûneyek jê tê.

Hevkariya May bi NASA'yê re di sala 2015'an de dest pê kir dema ku ew li ser mîsyona New Horizons xebitî, ku keştiyek fezayê şand ku ji hêla Pluto ve bifire. Wî yekem wêneya stereo-kalîteya bilind a Pluto afirand, jêhatiya xwe ne tenê wekî muzîkjenek rock lê di heman demê de wekî astrofizîknasek jî nîşan da.

Ji bo mîsyona OSIRIS-REx, May bi zanyar Claudia Manzoni re xebitî ku wêneyên 3D yên rastîn ên mîsyonên fezayê biafirîne. Bi karanîna van wêneyan, May alîkariya nexşeya Bennu kir û ji bo sondaya ku dê nimûneya asteroîdê berhev bike herêmek daketinê ya ewle bibîne. Pisporî û nêzîkatiya wî ya nûjen derhênerê mîsyonê Dante Lauretta bandor kir, ku stereoyên May wekî "amûrek mezin" binav kir ku di lêgerîna cîhek dakêşanê ya guncaw de dibe alîkar.

Di tevlêbûna wî ya bi projeyên NASA re dilsoziya May ji bo zanist û keşifkirina fezayê diyar e. Hewldana wî ya ji bo astronomiyê rê da wî ku doktora di astrofizîkê de bişopîne, û ew berdewam dike ku beşdarî qadê bibe di heman demê de wekî stranbêjek ji Queen re tevkariyên domdar di cîhana muzîkê de dike.

Daxistina kapsula nimûneya OSIRIS-REx li çolê Utah di 24ê îlonê de dê di mîsyona NASAyê de ku nimûneyek asteroîdê vegerîne Cîhanê, qonaxek girîng nîşan bide. Beşdariyên Brian May di mîsyonê de hevberdana bêhempa ya muzîk û zanistê ronî dike, jêhatîbûn û berjewendîyên cihêreng ên kesan di lêgerînên wan de li derveyî qadên pisporiya wan a bingehîn nîşan dide.

