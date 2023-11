Ez çawa dikarim hemî sepanên ku li ser iPhone-ya xwe dixebitin bibînim?

Di cîhana dîjîtal a bilez a îroyîn de, smartphone bûne beşek bingehîn a jiyana me. Digel gelek sepanên ku li ber destên me hene, hêsan e ku meriv şopa tiştê ku li paşnavê li ser iPhone-ên me dimeşîne winda bike. Ma hûn lê digerin ku serîlêdanek ku battera we dirijîne bigire an jî bi tenê meraq bike ka çi niha çalak e, zanibin meriv meriv çawa hemî sepanên xebitandinê yên li ser iPhone-ya xwe çawa dibîne dikare pir kêrhatî be. Li vir rêbernameyek gav-bi-gav heye ku ji we re dibe alîkar ku hûn di kontrola amûrê xwe de bimînin.

Step 1: iPhone-ya xwe vekin û biçin ser ekrana malê.

Step 2: Bişkojka malê du caran bikirtînin. Ev kiryar dê guhezkarê sepanê derxe, ku hemî sepanên ku niha di paşerojê de dixebitin destnîşan dike.

Step 3: Swipe çepê an rastê da ku di nav kartên cûda yên sepanê de bigerin. Her kart serîlêdanek xebitandinê temsîl dike.

Step 4: Ji bo girtina sepanekê, wê bihejînin jor û ji ser ekranê. Ev kiryar dê zorê bide sepanê ku derkeve û wê ji navnîşa sepanên xebitandinê derxîne.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku sepanên vekişandina zorê bi gelemperî ji bo mebestên çareserkirina pirsgirêkê an dema ku serîlêdanek bêbersiv dibe were veqetandin. iOS ji bo birêvebirina çalakiya sepanê bi bandor hatî sêwirandin, û sepanên ku bi zorê veqetandin dibe ku ne hewce be ku performans an jîyana bateriyê baştir bikin.

Pirs: Wateya wê çi ye dema ku sepanek di paşperdeyê de tê xebitandin?

A: Dema ku serîlêdanek di paşerojê de tê xebitandin, ev tê vê wateyê ku ew hîn jî çalak e û çavkaniyên pergalê dixwe, her çend hûn wê bi çalak bikar neynin. Ev dihêle ku sepanan peywirên wekî lîstina muzîkê, nûvekirina cîhê we, an wergirtina agahdariyan pêk bînin.

Pirs: Ma ez dikarim hemî sepanên xebitandinê li ser modelên nû yên iPhone-ê bêyî bişkojka malê bibînim?

A: Erê, li ser modelên iPhone-ê yên nû yên bêyî bişkojka malê (wek iPhone X û nûtir), hûn dikarin hemî sepanên xebitandinê bi hejandina ji binê ekranê ber bi jor ve û li nîvê ekranê rawestînin bibînin. Ev çalakî dê guhezkarê sepanê derxe holê.

Bi şopandina van gavên hêsan, hûn dikarin bi hêsanî hemî sepanên ku li ser iPhone-ya xwe dixebitin bişopînin. Bînin bîra xwe ku hûn guhezkarê sepanê bi berpirsiyarî bikar bînin û gava ku hewce be tenê sepanên bi zorê derdixin. Di bin kontrola cîhaza xwe de bimînin û ji ezmûnek bikarhênerek nermtir kêfê bikin.