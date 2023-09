Veguheztina hewaya germ li ava vexwarinê: Serkeftinek nû di berhevkirina avê de

By

Lêkolînerên li Zanîngeha Texasê li Austin di lêgerîna çêkirina çareseriyek ji bo kêmbûna avê de pêşkeftinek girîng bi dest xistine. Di lêkolîna xwe ya herî dawî de, ku di Proceedings of the National Academy of Sciences de hatî weşandin, wan hîdrogelek endezyariya molekulî pêşxistiye ku dikare ava vexwarinê ya paqij ji hewaya germ bi tenê bi karanîna enerjiya rojê derxîne.

Hîdrogel dihêle ku av bi lez û bez ji atmosferê were derxistin, tewra di germahiyên bi qasî 104 pileyî Fahrenheit de jî, ew ji bo deverên ku germahiya zêde dijîn û gihîştina ava paqij bi sînorkirî re guncan e. Bi vê teknolojiyê, mirov bêyî ku hewcedariya xerckirina enerjiyê ya zêde hebe, bi tenê bi danîna amûrek li derve dê karibin avê bistînin.

Hîdrogel dikare di navbera 3.5 û 7 kîlogramên avê de ji her kîloyek materyalê gêlê ve girêdayî be, li gorî asta nemiyê. Tiştê ku vê lêkolînê ji hev vediqetîne adaptasyona hîdrogelê di mîkrogelan de ye, ku lez û beziya girtina avê û berdana avê pir zêde dike. Bi veguheztina hîdrogelê di perçeyên mîkro-pîroz de, lêkolîneran sorbentek pir bikêrhatî pêşve xistin ku dikare bi gelek çerxên rojane ve hilberîna avê bi girîngî zêde bike.

Zêdekirina teknolojiyê gava duyemîn a girîng e. Lekolînwan niyeta wan heye ku vedîtinên xwe veguhezînin çareseriyek erzan, lêçûn ji bo afirandina ava vexwarinê ya paqij a ku li çaraliyê cîhanê were bikar anîn. Dibe ku ev pêşkeftin ji bo nifûsên ku nebûna ava paqij a bingehîn, wekî li Etiyopyayê, ku nêzîkê 60% ji nifûsê bi vê pirsgirêkê re rû bi rû ne, jiyanê biguherîne.

Planên pêşerojê yên ji bo teknolojiyê xweşbînkirina endezyariya mîkrogelan vedihewîne da ku karîgeriyê bêtir baştir bike. Lêkolîner di heman demê de karanîna materyalên organîk jî vedikolin da ku lêçûnên hilberînê kêm bikin. Lêbelê, di pîvandina hilberîna sorbent û misogerkirina domdariya hilberê de dijwarî dimînin. Wekî din, hewldan têne kirin ku ji bo senaryoyên cihêreng ên serîlêdanê guhertoyên portable yên cîhazê biafirînin.

Ev serkeftin xwedî potansiyel e ku ji bo herêmên ku ji kêmbûna avê bandor bûne hêviyek peyda bike. Qabiliyeta ku em hewaya germ bi karanîna enerjiya rojê veguhezînin ava vexwarinê, me gavek din nêzî çareseriyek domdar dike ku dikare pirsgirêkên kêmbûna avê li çaraliyê cîhanê kêm bike.

Kanî:

Karûbarên Akademiya Zanîngeha Niştimanî