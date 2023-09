The Honor 90 Lite Review: Pêşbazek Smartphone ya Budceyê

By

Dibe ku Honor 90 Lite ne xwedan pêşbaziyek rasterast e, lê ew xwe wekî smartphoneek bi 250 £-ê digire. Wekî jêr-marka budceya Honor, Honor 90 Lite kevneşopiya pargîdaniyê ya radestkirina têlefonên erzan diparêze. Bi dîmenderek 6.7-inç FHD+ IPS LCD ya ku xwedan rêjeya nûvekirina 90Hz, pêvajoyek MediaTek Dimensity 6020, 8 GB RAM, û 256 GB hilana navxweyî ye, ew taybetmendiyek nerm lê jêhatî pêşkêşî dike.

Honor 90 Lite bi kameraya xweya sereke ya 100MP û sensorek ultrawide ya 5MP, û hem jî kameraya xweya selfie ya 16MP bandor dike. Sêwirana zirav û xweş çêkirî ye, bi laşek plastîk a zirav 7.5 mm û modulek kamerayek bêhempa ya ku motîfek mîna diyagrama Venn-ê ya balkêş vedihewîne. Di heman demê de têlefon bişkojek hêzê ya rastkirina biyometrîkî ya pêbawer jî vedigire.

Di warê dîmenderê de, Honor 90 Lite IPS LCD-ya 6.7-inch bi çareseriya FHD+ pêşkêşî dike. Her çend dibe ku ew ne bi qasî panelên OLED-ê yên ku di pola xwe de têne dîtin berbiçav be, ew hîn jî baş performans dike, bi gamutek bilind û nirxek Delta E ya zexm. Hilbijartina rêjeya nûvekirina 90Hz dibe ku ji hin kesan re dilşikestî be, ku têlefonên din ên di heman rêza bihayê de 120Hz pêşkêş dikin, lê dîsa jî ew kêmasiyek piçûk e.

Bi bihayê destpêkirinê 250 £ ji bo 256 GB hilanînê, Honor 90 Lite ji bo drav nirxek mezin pêşkêşî dike. Digel pêşbaziya hindiktirîn di rêza bihayê xwe de, ew ji bo xerîdarên hişmendiya budceyê wekî vebijarkek balkêş radiweste. Alternatîfên wekî Samsung Galaxy A14 5G û Oppo A78 5G li ser taybetmendiyên sereke kêm dibin, dema ku modelên bihatir ên mîna Motorola Moto G73 5G û OnePlus Nord CE 3 Lite 5G taybetmendiyên din bi lêçûnek bilindtir pêşkêş dikin.

Definitions:

- IPS LCD: Dîmendera Krîstalê ya Liquid Veguheztina Nav-Plane, celebek teknolojiya dîmendera LCD-ê ku ji ber goşeyên xwe yên berfireh û nûvekirina rengîn a rast tê zanîn.

- Rêjeya Nûvekirinê: Hejmara carên di çirkeyê de ku dîmenek wêneya xwe nûve dike. Rêjeyên nûvekirina bilind bi gelemperî li ser ekranê tevgerek nermtir encam dide.

- Delta E: Metrîkek ku ji bo pîvandina rastbûna rengan tê bikar anîn, digel nirxên Delta E yên jêrîn rengên rasttir nîşan dide.

- Nasnameya Biyometrîk: Bikaranîna taybetiyên laşî an behreyî yên yekta yên kesekî, wek şopa tiliyan an taybetmendiyên rû, ji bo verastkirina nasnameya wî.

