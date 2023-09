Kapsula Nimûne ya OSIRIS-REx Vegere Dinyayê Bi Materyalên Asteroidê Barkirî

Roja Yekşemê, 24ê Îlonê, serê sibê, kapsula nimûneya keştiya fezayê OSIRIS-REx dê ji nû ve bikeve atmosfera Cîhanê, bi xwe re nêzîkê 8.8 onsan (250 gram) maddeyên kevirî yên ku ji rûyê asteroîd Bennu di sala 2020-an de hatine berhev kirin, bîne. Ev nimûne ne tenê yekem asteroida NASA ye. nimûne lê di heman demê de ya herî mezin a ku heya niha li fezayê hatî berhev kirin.

Dema ku keştiya fezayê bigihêje dûrahiyek bi qasî 63,000 mîl li ser rûyê erdê, peyamek ji operatorên li ser erdê dê bibe sedema berdana kapsulê, ku wê ber bi atmosfera Cîhanê ve bizivirîne. Dûv re keştiya fezayê dê riya xwe ber bi asteroîda Apophis ve bikişîne, di bin navek nû de mîsyona xwe bidomîne: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Piştî rêwîtiyeke çar saetan a li fezayê, kapsul dê bi leza 27,650 mph de bikeve atmosfera Cîhanê. Tevlihevkirina atmosfera Dinyayê dê têra germahiyê biafirîne ku kapsulê bikeve nav topa agir a pir germkirî. Lêbelê, mertalek germê dê nimûneyê biparêze, germahiyek mîna ya rûyê Bennu biparêze.

Ji bo daketineke bi ewle, dê paraşût bên bicihkirin. Pêşîn, paraşûtek drogue dê daketina kapsulê berbi leza subsonic stabîl bike, li dûv wê jî şûşeya sereke were bicîh kirin. Çûka sereke dê kapsulê bi rê ve bigre, li ser destavêtinê bi qasî 11 mph wê hêdî bike.

Dema ku kapsul li deverek destnîşankirî ya li navçeyek leşkerî ya li Utah-ê dakeve, tîmek vejenê dê nêzîkê wê bibe. Tîm dê rêça kapsulê bi karanîna amûrên termal û optîkî bişopîne, û wê bi lez û bez vegerîne da ku nimûneyê bi hawîrdora Cîhanê re pîs neke.

Piştî ku kapsul were cîh û pakkirin, dê bi helîkopterê berbi odeyek paqij a demkî ya li qada leşkerî ve were şandin. Li wir, ew ê berî ku bi balafiran veguhezîne Navenda Fezayê ya Johnson a NASA ya li Houston, di destpêka pêvajo û hilweşandinê de derbas bibe. Li navendê, nimûne dê were belgekirin, lênihêrîn û ji bo analîzê li zanyarên çaraliyê cîhanê were belavkirin.

Çavkanî: Nathan Marder