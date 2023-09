WoW Dragonflight Season Sêyem: Dungeons Nû ji bo Mythic+ Dungeon Pool vekir

Demsala sêyem a pêşerojê ya World of Warcraft Dragonflight soz dide serpêhatiyên nû yên balkêş ji lîstikvanan re, nemaze di hewza zindana Mythic+ de. Li gorî kevneşopiya vegerandina zindanên klasîk ji berfirehkirinên paşîn, demsala sêyem rêzek zindanên nûjen dide, bêyî ku ji Dragonflight an berfirehkirinên berê dubare bibin. Ji bo cara yekem di vê berfirehbûnê de, zindanên nû yên ku di Dragonflight de têne berdan dê di hewza Mythic+ de jî werin navandin, ji lîstikvanan re şansek peyda dike ku li Dawn of the Infinite ya heyecan bigerin.

Dawn of the Infinite, megadungeonek nû, li ser dijwariya Mythic+ di du baskan de tê dabeş kirin, ku her yek çar serekan vedihewîne. Li kêleka vê pêveka balkêş, şeş zîndanên din jî tevlî tevliheviyê dibin. Di nav wan de bijareyên dibistana kevnar ên mîna Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom, û Throne of the Tides hene.

Demsala sêyem pabendbûna Blizzard-ê ji bo tevlêkirina hêmanên tematîk ên ji paçeya domdar di zindanên Mythic+ de nîşan dide. Zîndanên mîna Darkheart Thicket û The Everbloom bi xwezaya Druidic ya Patch 10.2-ê re bêkêmasî li hev dikin, ku wan bijarteyên berbiçav dike. Têkiliyên zane yên Darkheart Thicket bi Emerald Dream re û maça tematîk a bihêz a Neltharion's Lair di sezona duyemîn de dilsoziya Blizzard-ê ji bo domandina ezmûnek lîstika balkêş radixe ber çavan.

Di warê nûnertiyê de, berfirehkirina Battle of Azeroth û Legion bi her du zîndanan ve bala xwe dikişîne. Lêbelê, nebûna zindanan ji berfirehbûna Mists of Pandaria ji bo sezona duyemîn li pey hev berdewam dike. Dema ku Cataclysm bi lêzêdekirina Throne of the Tides vedigere, lîstikvan hîna ji sê guhertoyên yekem ên lîstikê zêçên Mythic+ nedîtine: Classic, The Burning Crusade, û Wrath of the Lich King.

Her çend tarîxa serbestberdana tam ji bo demsala sêyem Dragonflight hîn nehatiye ragihandin, lîstikvan dikarin hatina wê di çaryeka çaremîn a 2023-an de texmîn bikin, ku bi xwe re gelek dijwarî û serpêhatiyên nû yên heyecan bîne.

Definitions:

Mythic+: Di zindanên World of Warcraft de modek dijwar a ku dijwarî û xelatan zêde dike, ji zindana bingehîn hevdîtinên dînamîk û daxwazker peyda dike.

Dawn of the Infinite: Di berfirehbûna Dragonflight ya World of Warcraft de "megadungeon"ek nû, ku her yek li ser dijwariya Mythic+ bi çar patronan ve li du baskan veqetiya.

Hêmanên tematîk: Vegotin, estetîk, an hêmanên lîstikê yên ku bi mijar an çîroka berfireh a berfirehbûnek an pêçekê re li hev dikin.

Emerald Dream: Qadeke taybetî ya di nav gerdûna World of Warcraft de, ku bedewiya xwezayê ya şîn û bêkêmasî temsîl dike.

