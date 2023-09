Nûvekirina Mobîl a PUBG 2.8: Guhertin û Pêşveçûnên Hêjayî li benda Li bendê ne

Daxuyaniya herî dawî ya PUBG Mobile, guhertoya 2.8, tê destnîşan kirin ku di ezmûna lîstikê de hin guhertin û pêşkeftinên balkêş bîne. Ji çekên nûvekirî bigire heya danasîna çekek melee ya nû, ev nûvekirin soz dide ku qadên şer ji lîstikvanên li çaraliyê cîhanê re xweş bike.

Yek ji taybetmendiyên sereke yên nûvekirinê sererastkirina hin çek û pêvekan e. Famas modelek nû ya 3D û statîstîkên nûvekirî werdigire, ku ew dike çekek berbiçav ku bi taybetî wekî tiştek Air Drop peyda dibe. Di vê navberê de, AUG dê êdî nebe çekek Air Drop, ku ji lîstikvanan hewce dike ku li ser nexşeyê lê bigerin. Van guhertinan di navbera AUG û M416 de bijarek balkêş pêşkêşî lîstikvanan dikin.

Danasîna Dagger, çekek nû ya melee ku li hemî nexşeyan peyda dibe. Amûrkirina wê anîmasyonên nû ji bo tevger û êrîşan, digel taybetmendiyên taybetî yên di modên mijarê de vedike. Dagger zirarê dide dijminên PvE, tevî yên ku di moda Metro Royale de rû didin.

Fansên ACE32 dê kêfxweş bibin ku zanibin ku ezmûna wan bi vê çekê re di nûvekirinê de çêtir bûye. Vegera horizontî kêm bûye, û anîmasyona gulebaranê hatiye safîkirin, ku di encamê de ezmûnek gulebaranê nermtir û aramtir peyda dike.

Zêdekirina kûrahî li stratejiya şerkirinê, pêveka Taktîkî ya Gunpowder Tool dest pê dike. Boltên ku bi barûtê têne sepandin dê naha li ser bandorê bibe sedema teqînek dereng, ji ​​lîstikvanan re fersendê dide ku bi afirînerî dijminên xwe ji holê rakin.

Têkilî di PUBG Mobile de girîng e, û nûvekirin taybetmendiyek nîşankirina dengê jîr destnîşan dike. Dema ku were çalak kirin, pergal bi devkî navê cîhek nîşankirî ragihand, hevrêziya tîmê zêde dike. Agahdariya cîhê di chatê de wekî peyamek nivîsê jî tê şandin, danûstendina bêkêmasî di nav endamên tîmê de peyda dike.

Di warê xwerûkirinê de, lîstikvan naha dikarin hilbijêrin ku di dema maçan de hevalbendên temaşeker xuya bin an jî veşêrin. Ev vebijark destûrê dide lîstikvanan ku ezmûna xwe li gorî tercîhên xwe biguhezînin, gelo ew şerekî baldar be an pêwendiya înteraktîf be.

Ligel van hemî guhertinên balkêş, PUBG Mobil Update 2.8 heyecana nû û taybetmendiyên nûjen tîne qadên şer. Ji çekên nûvekirî heya danasîna Dagger û Amûra Barûtê ya Taktîkî, lîstikvan dikarin li hêviya ezmûnek lîstikê ya berbiçav û balkêş bin. Ji ber vê yekê, lîstikê nûve bikin, bikevin nav taybetmendiyên nû, û li cîhana PUBG Mobile dest bi serpêhatiyên çalak-paqij bikin.

Çavkanî:

- "Nûvekirina Mobîl a PUBG 2.8 Nîşaneyên Patchê: Hewa AUG û Famas Revamp daket" li ser Nûçeyên Sportskeeda