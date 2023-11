Efsaneyên pûçkirin: Rastiya Derbarê Vexwarina Fêkî

Li ser vexwarina fêkiyan gelek fikrên şaş hene. Mirov bi gelemperî li ser dema herî baş a xwarina fêkiyan dipirse, gelo ew dikarin piştî xwarinê werin xwarin, û gelo ew ji bo xwarina nîvê şevê guncan in. Werin em li hin ji van efsaneyan bigerin û rastiya di derbarê vexwarina fêkî de derxin holê.

Mît 1: Divê fêkî tenê bi zikê vala bêne xwarin

Hin kes bawer dikin ku fêkî divê tenê li ser zikê vala werin vexwarin da ku feydeyên xwe yên xurekan zêde bikin. Lêbelê, ev ne rast e. Fêkî bi vîtamînên bingehîn, mîneral û fîberê têne pak kirin, û ew dikarin bibin beşek tendurist ji parêza we bêyî ku hûn wan kengê bixwin. Çi wek snack, bi xwarinê, an bi zikê vala, fêkî dê dîsa jî xurdemeniyên hêja peyda bikin.

Mît 2: Divê fêkî piştî xwarinê neyên xwarin

Mîteyek din a hevpar ev e ku xwarina fêkiyan piştî xwarinê dikare bibe sedema pirsgirêkên digestive an jî di vegirtina nutriyan de asteng bike. Di rastiyê de, vexwarina fêkiyan piştî xwarinê pir baş e. Fêkî dikarin wekî vebijarkek şîrînek xurek û kêm-kalorî xizmet bikin, diranê weya şîrîn têr bikin û di heman demê de vîtamîn, mîneral û fîber peyda bikin. Tenê bala xwe bidin pîvanên beşan û fêkiyên ku hûn jê hez dikin hilbijêrin.

Mît 3: Fêkî dikarin bi mîqdarên bêsînor bêne xwarin

Her çend fêkî bê guman xurek in, kontrolkirina beşê ji bo birêvebirina girtina kaloriyê pir girîng e. Fêkî hîn jî kalorî hene, û vexwarina wan ya zêde dikare bibe sedema zêdebûna giraniyê. Kontrolkirina beşê pratîk bikin û girtina kaloriya xweya giştî bi lêçûnên enerjiya xwe re hevseng bikin da ku giraniyek tendurist biparêzin.

Mît 4: Fêkîyên Di Taştê de Tenê Alîkariya Kêmkirina Kêzînê dikin

Digel ku xwarina fêkiyan di taştê de dikare bijarek tendurist be, ew bi tenê windakirina giraniyê garantî nake. Kêmkirina giraniya we ji hêla tevlêbûna kalorî û lêçûnên we ve tê destnîşankirin. Xwarinek hevseng û kalorî-kontrolkirî, digel çalakiya laşî ya birêkûpêk, ji bo windakirina giraniya serketî û domdar girîng e.

Mît 5: Fêkîyên Beriya Nivînê Dikin Sedema Kêlbûnê

Berevajî baweriya gel, xwarina fêkiyan berî razanê rasterast nabe sedema zêdebûna giraniyê. Zêdebûna giraniyê çêdibe dema ku hûn bi domdarî ji hewcedariya laşê xwe zêdetir kaloriyan dixwin, bêyî ku wextê xwarinên we hebe. Heke hûn birçî bin, fêkî dikarin bibin vebijarkek xwar û kêmkalorî berî razanê. Girtina kaloriya weya rojane û kalîteya xwarinên ku hûn dixwin pir girîng in.

Mît 6: Fêkî Di Sibehê de Metabolîzmê Zêde Dikin

Her çend girîng e ku taştêyek tendurist bixwin, têgîna ku vexwarina fêkiyan di sibehê de metabolîzma we bi girîngî zêde dike, xelet e. Metabolîzma we ji hêla parêza weya giştî, çalakiya laşî, û faktorên genetîkî ve tê bandor kirin, ne tenê dema xwarinên we. Fêkî ji bo taştê hilbijarkek xurek in, lê divê ew bibin beşek ji xwarinek xweş.

Di encamê de, fêkî dikarin di her wextê rojê de werin kêf kirin, çi bi zikê vala be, hem bi xwarinê re be, hem jî wekî xwarinek nîvê şevê be. Ew xurekên bingehîn peyda dikin û di kalorî û rûn de kêm in. Lêbelê, pir girîng e ku meriv kontrolkirina beşê pratîk bike û parêzek hevseng biparêze da ku ji berjewendîyên tam ên vexwarina fêkî werbigire.