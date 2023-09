Ji bo Pêşveçûnên di AI-ê de Hêza Hesabkirina Quantum bikar tînin

By

Ji bo Pêşveçûnên di AI-ê de Hêza Hesabkirina Kuantumê Bidestveanîna: Rêbernameyek Berfireh

Ji bo pêşkeftinên di îstîxbarata sûnî (AI) de karanîna hêza hesabkirina quantumê di cîhana teknolojiyê de sînorek balkêş e. Gava ku em berdewam dikin ku sînorên tiştê ku mimkun e derbas bikin, lihevhatina van her du qadên şoreşgerî soza destpêkirina serdemek nû ya nûbûn û vedîtinê dide.

Hesabkirina kuantumê, qadeke ku qaîdeyên xerîb ên fîzîka quantumê îstîsmar dike, bi berfirehî wekî pêla mezin a paşîn di hêza hesabkirinê de tê hesibandin. Berevajî komputerên klasîk ên ku bitikên agahdarî di formatek binaryê de (an 0 an 1) hildiberînin, komputerên kuantum bitsên quantum, an qubits bikar tînin, ku dikarin bi carekê de di gelek dewletan de hebin. Ev superposition, wekî ku jê re tê gotin, digel diyardeyên din ên quantumê yên mîna tevlihevbûn û destwerdanê, dihêle ku komputerên quantumê bi hevdemî mîqdarên mezin ên daneyê bişopînin, pirsgirêkên tevlihev bi lezek ku ji superkomputerên herî hêzdar ên îroyîn bi qatanî bileztir e çareser bikin.

Ji hêla din ve, AI, şaxek zanistiya komputerê ku armanc dike ku makîneyên ku îstîxbarata mirovî dişibînin biafirîne, di van salên dawî de gavên girîng diavêje. Ji otomobîlên xwe-ajotinê bigire heya arîkarên deng û algorîtmayên pêşniyarê, AI bûye parçeyek yekbûyî ya jiyana me ya rojane. Lêbelê, tevî van pêşkeftinan, hîn jî gelek dijwarî hene ku AI hewce dike ku bi ser bikeve, nemaze di warên wekî pêvajoya zimanê xwezayî, naskirina wêneyê, û biryargirtinê de.

Li vir hesabkirina quantum tê de ye. Bi karanîna hêza hesabkerî ya mezin a komputerên quantum re, em dikarin bi potansiyel van pirsgirêkên tevlihev ên AI-ê bi bandortir çareser bikin. Mînakî, algorîtmayên kuantûmê dikarin bi lezkirina pêvajoyê û rastkirina wê perwerdehiya modelên fêrbûna kûr, aliyek bingehîn a AI-ê, bi tundî baştir bikin. Bi heman rengî, hesabkirina quantum dikare şiyana AI-yê ya têgihîştin û pêvajoya zimanê xwezayî jî zêde bike, peywirek ku niha hewceyê çavkaniyên girîng ên hesabkirinê hewce dike.

Digel vê yekê, yekbûna hesabkirina quantum û AI-ê jî dikare bibe sedema pêşkeftina algorîtmayên fêrbûna makîneya quantumê ya pêşkeftî. Van algorîtmayan bi potansiyel dikarin di peywirên cihêreng de, wek naskirina nimûne û tespîtkirina anomalî, ji hevpîşeyên xwe yên klasîk derbikevin, û rê li ber pergalên AI-ê yên sofîstîke veke.

Lêbelê, karanîna hêza hesabkirina quantumê ji bo AI-ê ne bê kêşeyên wê ye. Komputerên quantum hîn di destpêka xwe de ne, digel gelek astengiyên teknîkî yên ku divê werin derbas kirin, wekî rastkirina xeletiyê û aramiya qubit. Wekî din, pêşxistina algorîtmayên quantum ji bo serîlêdanên AI-ê karekî tevlihev e ku têgihîştina kûr a her du qadan hewce dike.

Tevî van dijwariyan, feydeyên potansiyel ên yekkirina hesabkirina quantum û AI-yê pir girîng e ku meriv paşguh neke. Gava ku em di her du qadan de pêşkeftinê didomînin, hevrêziya di navbera hesabkirina quantum û AI-ê de bê guman dê bibe sedema pêşkeftinên berbiçav, veguherîna pîşesaziyê û ji nû ve şekilgirtina têgihîştina me ya cîhanê.

Di encamnameyê de, tevhevkirina hesabkirina quantum û AI-ê rêyek sozdar ji bo pêşkeftina teknolojîk temsîl dike. Dema ku rêwîtiyê bi dijwariyan re tije ye, xelatên potansiyel pir mezin in. Gava ku em li ber deriyê vê serdema nû radiwestin, diyar e ku pêşeroja teknolojiyê di şiyana me de ye ku em hêza hesabkirina quantumê ji bo pêşkeftinên di AI-ê de bi kar bînin.