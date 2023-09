Hamilton Tê Wales: Naha Bilêtên xwe bistînin!

Hestyariya muzîkê ya pir pêşbînîkirî, Hamilton, tê pêşandan li Wales li Şanoya Donald Gordon ya Navenda Millennium ya Wales. Ji Sêşemê, 26-ê Mijdara 2024-an, heya Şemiyê, 25-ê Rêbendana 2025-an, ev pêşandana Sersalê soz dide ku bibe bûyerek ku divê were dîtin.

Bilêtên ji bo Hamilton li Wales roja Înî, 8ê Îlona, ​​2023-an ji raya giştî re hatin firotin. Firotana serhêl di 10ê sibehê de dest pê kir, dema ku xetên têlefonê ji nîvro ve li Navenda Millennium ya Wales vekirî bûn. Ger we hêj bilêtên xwe nekirîne, niha dem e!

Hamilton çîroka balkêş a Alexander Hamilton, yek ji Bavê Damezrîner ên Amerîkî vedibêje. Ji biyografiya pejirandî ya Ron Chernow, 'Alexander Hamilton' îlhama xwe girtiye, vê hilberîna awarte xelatên bi prestîj, di nav de xelatên Olivier, Tony, Grammy, û Pulitzer, bi dest xistiye.

Afirînerê pêşandanê, Lin-Manuel Miranda, stranbêj û lîstikvanek pir jêhatî ye ku di muzîkên navdar ên Hollywoodê de yên wekî The Little Mermaid, Moana, û In the Heights jî beşdar bûye. Hamilton pargîdaniyek şanoyê ya tevahî nû vedihewîne û kasta ku bi taybetî ji bo gera Keyaniya Yekbûyî û Irelandrlanda hatî berhev kirin, ji bo neh-hefteyekê tê Cardiff.

Derfeta xwe ji dest nedin ku hûn bibin şahidê sêrbaziya Hamilton zindî li ser dikê. Îro bilêtên xwe ewle bikin û ji bo serpêhatiyek bêhempa ya muzîk, dîrok û şanoyê amade bibin.

Çavkanî:

- Navenda Millennium ya Wales

- Biyografiya Ron Chernow 'Alexander Hamilton'