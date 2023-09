Mezinahiya Pelê Rumored û Dirêjahiya Lîstika Grand Theft Auto VI Sedema Xemgîniyê ye

Serbestberdana pir bendewar a Grand Theft Auto VI hişt ku temaşevan bi dilgermî li benda nûçe an nûvekirinên ji Games Rockstar bin. Dema ku lîstik hîn di pêşkeftinê de ye, nebûna agahdarî di nav temaşevanan de rê li ber herikîna domdar a gotegot û texmînan vekir.

Gotebêjek vê dawîyê ya ku bal kişandiye îdiaya ku GTA VI dê xwedan mezinahiya pelê ya girseyî ya 750 GB û dirêjahiya lîstikê ya dora 400 demjimêran be. Vê yekê fikaran ji bo lîstikvanan zêde kiriye, nemaze yên ku ji hêla cîhê hilanîna konsolê ve têne sînorkirin.

Mezinahiya pelê ya rûbirû hem ji bo lîstikvanên PC û hem jî ji bo konsolê pirsgirêkek girîng derdixe holê. Mînakî, PS5 xwedan dîskera hundurîn a 825 GB SSD ye, lê piştî ku cîh ji pelên pergalê re veqetandin, lîstikvan tenê 667 GB dimînin. Mezinahiya pelê ya gotegotî ya GTA VI ji wê hejmarê zêdetirî 80 GB ye. Dema ku Xbox Series X xwedan kapasîteya hilanînê ya hinekî mezintir 1TB ye, rewş hîn jî teng e, nemaze ji bo modela Series S bi dîska xweya 512 GB SSD.

Ji bo derbaskirina vê pirsgirêka hilanînê ya potansiyel, lîstikvan pêdivî ye ku ji bo kartên berfirehkirina PS5 an SSD-ê ji bo Xbox Series X|S veberhênan li hilanîna hundurê SSD-ya zêde bikin.

Digel ku ev gotegot di nav lîstikvanan de fikaran çêdikin, girîng e ku meriv wan bi tîrêjek xwê bigire heya ku were pejirandin. Ne mimkûn dixuye ku Grand Theft Auto VI dê hewqas cîhê hilanînê hewce bike. Digel vê yekê, ew kêşeyên potansiyel ên ku lîstikvan bi zêdebûna mezinahiya pelan û vebijarkên hilanîna tixûbdar re rû bi rû dimînin ronî dike.

Gava ku temaşevan li benda serbestberdana Grand Theft Auto VI ne, diyar e ku kapasîteya hilanînê dê ji bo gelek lîstikvanan were hesibandin. Gelo gotegot rast in an na, tê hêvî kirin ku pêşdebiran rêyên xweşbînkirina mezinahiyên pelan bibînin bêyî ku tawîz bidin kalîte an dirêjahiya lîstikê.

