Nûvekirina Fortnite 26.10: Bernameya Downtime û Spekulasyonên Derbarê Naveroka Nû

Pêşdebirê Fortnite, Epic Games, daxuyand ku lîstik dê ji bo nûvekirina 26.10-ê ji wextê gavê ve neyê peyda kirin. Ev nûvekirin dê ji bo platformên cihêreng, di nav de PS5, PS4, konsolên Xbox, Nintendo Switch, Android, û PC-ê de were sepandin. Lîstik dikarin hêvî bikin ku nûvekirin di sibeha 12ê Îlonê de ji bo dakêşanê peyda bibe.

Bi nûvekirinê re, pêdivî ye ku bikarhêner demek domdariya serverê pêşbîn bikin. Ev tê vê wateyê ku Fortnite dê çend demjimêran bi demkî neyê lîstin. Ji bo agahdariya hûrgulî li ser kengê hûn dikarin dîsa têkevin lîstikê, li vir bernameya domdariya servera 26.10 heye:

- Demjimêra daketinê tê destnîşan kirin ku di 4 AM ET de dest pê bike, ji ber vê yekê pêşî li hevberdanê bi kurtî asteng dike.

- Ji bo temaşevanên Keyaniya Yekbûyî, heyama negirêdayî ya tevahî dê di 9 AM BST de dest pê bike dema ku hevberdan dê di 8.30 AM BST de bête asteng kirin.

Digel ku Epic Games bi eşkere diyar nekiriye kengê dê dem biqede, lênihêrîn bi gelemperî bi qasî du demjimêran digire. Ji ber vê yekê, Fortnite divê herî dereng 11 AM BST vegere serhêl.

Daxuyaniya vê nûvekirinê di nav dilxwazan de di derheqê naveroka nû ya ku dê di nûvekirina 26.10-ê de were bicîh kirin de spekulasyon gur kir. Hin temaşevan teorîze dikin ku, digel destpêkirina gihîştina zû ya Mortal Kombat 1, Sub Zero ji franchise dibe ku di Fortnite de bibe karekterek lîstikvan.

Wekî din, tê payîn ku Lîstikên Epic dê amûrek an çekek nû, û hem jî Augmentek nû destnîşan bikin. Dê dikana tiştan ji bo lîstikvanan jî çermên nû werbigire ku ezmûna lîstika xwe bistînin û zêde bikin.

Ligel van lêzêdekirinên nû, Epic Games dê ji destpêka demsala nû ve xeletiyên berbelav û xeletiyên lîstikê çareser bike, ji bo kêfa çêtirîn lîstikê bêtir paqij bike.

Çavkanî: Epic Games Daxuyaniya Twitter