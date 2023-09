Nûvekirina Fortnite 26.10 My Hero Academia Crossover destnîşan dike

Nûvekirina herî dawî ya Fortnite, guhertoya 26.10, bi hin taybetmendî û naverokên nû yên balkêş ve hatî. Yek ji xalên sereke yên vê nûvekirinê xaça My Hero Academia ye, ku karakter û jêhatîbûnên ji rêzefîlma anime ya populer tîne lîstika şer Royale.

Lîstik naha dikarin xala Dîwarê Qeşayê ya Todoroki bikar bînin, ku destûrê dide wan ku ji bo berevanî an armancên êrîşê astengên qeşayê biafirînin. Dîwarê Qeşayê xwedî tendurustiyek girîng e û heya ku bişkê dikare li ber zirarê bimîne. Ew dikare li erdê, di sîngan de, an di All Might Supply Drops de were dîtin. Ev tişt tewrek bêhempa li lîstika lîstikê zêde dike, ji ber ku ew dikare dijberan bişewitîne û wan li dora qeşayê bihejîne.

Ji bilî Dîwarê Qeşayê, lîstikvan dikarin kapasîteya Smash ya Deku jî bikar bînin, ku dikare tavilê bi tenê yek lêdanek dijminan derxe. Lêbelê, ev hêz tenê ji Dropek Hemî Might Supply dikare were bidestxistin, ji ber vê yekê lîstikvan pêdivî ye ku li van dilopan bigerin.

Biqedandina Deku's Quests û Todoroki's Quests dê lîstikvanan bi xalên ezmûnê xelat bike, û temamkirina şeş bi tevahî My Hero Academia Quests dê tavilê lîstikvan bilind bike.

Wekî din, sê çermên nû yên My Hero Academia li Item Shop hatine zêdekirin. Lîstik naha dikarin wekî Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, û Mina Ashido, sê lehengên sereke yên UA-yê di perwerdehiyê de şer bikin.

Ji bilî naveroka crossover, nûvekirin di heman demê de xala Pizza Partyê jî destnîşan dike, ku dikare lîstikvanan qenc bike û mertalê wan zêde bike. Zêdekirina Reckless SMG Reload dihêle ku SMG zûtir ji nû ve dakêşin, û şêwazên nû yên Super Level dikarin ji bo hin cil û bergên di Demsala 100 û 125-an de bêne vekirin.

Bi tevayî, nûvekirina Fortnite 26.10 rêzek taybetmendî û naverokek nû ya balkêş ji lîstikvanan re tîne ku jê kêfê bistînin. Çi ew derxistina jêhatîbûnên hêzdar be, çi astengên qeşayê çêbike, an jî cil û bergên xwe bilind bike, di vê nûvekirina herî dawî de ji bo her kesî tiştek heye.

Çavkanî: Fortnite Patch Notes