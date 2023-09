By

Destpêka Almanî, finanz-markt.com, bi serbestberdana serîlêdana xweya darayî ya nûjen, "PortfolioPeak" di bazara Dewletên Yekbûyî de debuta xwe çêkir. Ji bo hem cîhazên Android û hem jî Apple-ê hatî sêwirandin, sepan armanc dike ku ji bikarhêneran re amûr û nerînên ku ew hewce ne peyda bikin da ku bi bandor li perestgeha darayî bigerin.

"Bazara darayî ya Dewletên Yekbûyî dînamîk û cihêreng e. Armanca me ew e ku em amûrek xwerû û berfireh pêşkêşî bikin ku nûçeyên darayî yên rast-dem bi şopandina veberhênana kesane ve girêdide. Em bawer dikin ku sepana me feydeyek berbiçav dide veberhênerên Amerîkî, "got Tobias Baumann, Rêveberê Têkiliyên Giştî yê finanz-markt.com.

Taybetmendiyên sereke yên serîlêdanê şopandina portfolioyê vedihewîne, ku destûrê dide bikarhêneran ku veberhênanên xwe bişopînin û di derheqê bijarteyên xwe yên darayî de agahdar bimînin. Taybetmendiya navnîşa çavdêriya xwerû destûrê dide bikarhêneran ku çavdêriya hebûnên taybetî, stok, an tiştên bijare yên xwe bikin, dema ku taybetmendiya civatê tevlêbûna bikarhêner, nîqaş û parvekirina têgihiştinê di nav civata veberhênanê de pêşve dike.

Serlêdan di heman demê de nûçeyên darayî yên rast-ê ji malpera finanz-markt.com yek dike, nûvekirinên herî dawî li ser geşedanên bazarê ji bikarhêneran re peyda dike. Naha ew ji bo dakêşanê hem li ser Apple App Store û hem jî Google Play Store-ê peyda dibe, ku agahdarî û amûrên darayî ji temaşevanek berfireh re bigihîne.

Finanz-markt.com bi jêhatiya xwe ya di raporkirina darayî û amûrên li Elmanyayê de navdar e û naha li çaraliyê cîhanê berfireh dibe. Gava ku ew hebûna xwe ya navneteweyî berfireh dikin, ew armanc dikin ku heman astê pêbawerî û pisporiyê pêşkêşî temaşevanên cîhanî bikin.

Ji bo bêtir agahdarî li ser finanz-markt.com û sepana PortfolioPeak, biçin finanz-markt.com.

Kanî:

- finanz-markt.com, 7ê Îlonê, 2023