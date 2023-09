Vekolîna Amûrên Elektronîkî yên Destê Gerdûnî yên Top ji bo Jîngehên Zehf

By

Keşifkirina Amûrên Elektronîkî yên Destê Gerdûnî yên Serûpel ên Ji bo Jîngehên Zordar: Rêbernameyek Berfireh

Di cîhana teknolojiyê ya ku bilez pêş dikeve de, hewcedariya cîhazên ku dikarin li hawîrdorên giran bisekinin her ku diçe girîngtir bûye. Çi ew ji bo operasyonên leşkerî, karê pîşesaziyê, an serpêhatiyên li derve be, amûrên elektronîkî yên destan ên hişk bûne amûrên domdar. Van amûran têne sêwirandin ku li hember şert û mercên dijwar ên wekî toz, av, û germahiyên zehf bisekinin, di heman demê de performansa herî bilind peyda dikin. Vê gotarê dê hin amûrên elektronîkî yên destan ên hişk ên gerdûnî yên ji bo hawîrdorên giran vekole.

Yek ji amûrên pêşeng ên vê kategoriyê Panasonic Toughbook e. Ji ber domdarî û domdariya xwe tê zanîn, Toughbook laptopek e ku dikare şert û mercên giran ragire. Ew li hember av û tozê berxwedêr e, dikare ji dilopên ji bilindahiyên girîng bijî, û dikare di germahiyên giran de bixebite. Tevî derveyê wê yê hişk, Toughbook ji performansê tawîz nade, xwedan pêvajoyên bilez û jiyana dirêj-mayînde ya bateriyê ye.

Di rêzê de Sonim XP8 e, smartfonek ku ji bo saxbûna jîngehên herî dijwar hatî çêkirin. XP8 bê av, toz û şokê ye, bi jiyana bateriyê ya ku dikare bi rojan bidome. Di heman demê de ew ekranek pêçekê jî vedihewîne ku dikare di dema şil an bi destmalan de jî were bikar anîn, ew ji bo karkerên li derve an maceraperestan amûrek îdeal dike.

Trimble Nomad 5 amûrek din a destan a hişk e ku di sûkê de derdikeve pêş. Ew komputerek destan e ku ji bo xebata zeviyê di hawîrdorên dijwar de hatî çêkirin. Nomad 5 li dijî avê, tozê ye û dikare li ber dilopên li ser betonê bisekine. Di heman demê de ew dîmenderek pêçek bi rezîliya bilind û pêvajoyek bi hêz jî vedihewîne, ku ew ji bo berhevkirin û analîzkirina daneyan di zeviyê de amûrek pêbawer dike.

Ji bo kesên ku hewcedarê tabletek hişk in, Getac F110 pêşbazek sereke ye. Ew tabletek kompakt, sivik e ku ji bo şert û mercên dijwar li ber xwe bide hatî çêkirin. F110 li hember av û tozê berxwedêr e, dikare ji dilopan bijî, û dikare di germahiyên giran de bixebite. Di heman demê de ew dîmenderek mezin, ku ji tîrêja rojê tê xwendin û pêvajoyek hêzdar jî vedihewîne, ku ew ji bo pîşesaziyên cihêreng amûrek pirreng dike.

Di paşiya paşîn de, Garmin GPSMAP 66i amûrek GPS-ya desta ya hişk e ku ji bo serpêhatiyên derveyî bêkêmasî ye. Ew li hember avê berxwedêr e, dikare li ber dilopan bisekine, û dikare di germahiya zêde de bixebite. GPSMAP 66i di heman demê de kapasîteyên pêwendiya satelîtê ya Reach jî vedigire, ku dihêle bikarhêner li deverên dûr jî girêdayî bimînin.

Di encamê de, hewcedariya amûrên elektronîkî yên destan ên hişk ên ji bo hawîrdorên giran nayê înkar kirin. Van amûran domdarî û rehetiya ku ji bo xebitandina di şert û mercên dijwar de hewce ne peyda dikin, di heman demê de performansa bilind peyda dikin. Çi ji bo kar be yan ji bo lîstikê be, ev amûr têne sêwirandin da ku li hawîrdorên herî dijwar bisekinin, di cîhana pêşkeftî ya teknolojîk ya îroyîn de wan dikin amûrên bêqîmet. Ji Panasonic Toughbook bigire heya Garmin GPSMAP 66i, van cîhazên destan ên hişk di domdarî û performansê de pêşeng in.