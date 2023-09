Cyberpunk 2077 2.0 Release: Devs Bikarhênerên PC-ê hişyar dikin ku Pergalên sarkirina CPU-yê kontrol bikin

By

Serbestberdana pir çaverêkirî ya Phantom Liberty hema hema li dora quncikê ye, ji nû ve vejîna populerbûnê ji lîstika 2020 Cyberpunk 2077 re tîne. CD Projekt bêwestan xebitî da ku ji destpêka zinarî ya destpêkê ya lîstikê vegere, û naha pêşdebiran gazî bikarhênerên PC-yê dikin ku kontrol bikin. pergalên sarbûna CPU-ya wan di amadekirina nûvekirina Cyberpunk 2077 2.0 ya dahatû de.

Pêşvebirek, Filip Pierściński, ji Twitterê vekişand û bal kişand ser girîngiya kontrolkirina pergalên sarbûna CPU. Wî diyar kir ku tê payîn ku barkirina xebata li ser CPU-ya 8-core bigihîje dora 90%, ku hardware berbi sînorên xwe ve diçe. Ji bo ku ezmûnek bêkêmasî peyda bike, wî pêşniyar kir ku amûrek pîvanê mîna Cinebench bixebitîne da ku aramiya pergalên bikarhêneran kontrol bike.

Fansên ku fikarên xwe di derbarê kapasîteya hardware ya xwe de diyar kirin ku bi Cyberpunk 2077 2.0 an Phantom Liberty re mijûl bibin ji hêla Filip ve di şîroveyan de piştrast bûn. Di vê navberê de, CD Projekt veqetandek derxist ku lîstikvan dikarin ji Phantom Liberty DLC hêvî bikin, û her weha naveroka zêde ya ku di nûvekirina belaş Cyberpunk 2077 2.0 de tê de heye.

Her ku dîroka serbestberdana Phantom Liberty nêzîk dibe, Cyberpunk 2077 tê çaverê kirin ku hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî hêdî Cyberpunk XNUMX diqewime. Digel ku ji bo DLC-ya bêtir plan tune, serpêhatiyek di karan de ye, her çend hûrguliyên di derbarê wê de kêm in.

Nûvekirina Cyberpunk 2077 2.0 di nav temaşevanan de heyecanê çêdike, ji bo lîstikê destpêkirina duyemîn nîşan dide. Bi naverok û pêşkeftinên xwe yên nû, lîstikvan bi dilgermî li benda hatina nûvekirinê ne.

