Ma AI dikare Bersiva Xerîdar bigire?

Dentsu Creative "Xerîdarê Hunerî", ceribandinek AI-yê ku ji sê kesayetên xerîdar ên xerîdar bertekên li ser xebata afirîner peyda dike pêşxistiye. Ezmûn, her çend ji ciddî lîstoktir be jî, serîlêdanên potansiyel ên AI-ê di pîşesaziyê de ronî dike. Ajans pêşniyar dike ku AI dikare were bikar anîn da ku xebata afirîner a rastîn biceribîne û bi kesayetên xerîdar ên virtual re têgihiştinan derxe holê. Digel vê yekê, AI dikare ji bo sêwirana ezmûnên berbiçav ên brandedî were sepandin û di dîtina hilberên rast de ji xerîdaran re bibe alîkar. Di heman demê de ew dikare ji bo bersivdana pirsên xerîdar ên tevlihev jî were bikar anîn.

Xerîdarê Artificial modelên cûrbecûr AI-ê, di nav de InstructBLIP û Microsoft Azure's Viseme API, bihevre dike da ku bi modelên ku bi gelemperî têne bikar anîn re bi hêsanî peyda nebe. Vê şiyana ceribandin, perwerdekirin, û berhevkirina modelên AI-ê dihêle ku ajans bi lez prototîp bike û hilberên AI-ê di pîvanê de ava bike. Li gorî serokê teknolojiyê Dentsu Creative Amsterdam, Luke Vink, mebesta The Artificial Client ev e ku bûyerên karanîna potansiyel ên AI-ê nîşan bide û nîşan bide ka meriv çawa dikarin bi navgîniya arîkarên AI-ê yên têkildar û binavkirî dengek AI-ya bêhempa biafirînin.

Boris Nihom, hev-CEO ya Dentsu Creative Amsterdam, tekez dike ku her çend AI dikare amûrek hêja be, ew nikare girîngiya têkiliyek xerîdar-ajansê ya rastîn biguhezîne. Ajans prototîpên AI-ê wekî amûrek ceribandina sînorên teknolojiya heyî û zêdekirina ezmûna xerîdar dibîne.

Bi tevayî, Xerîdarê Artificial wekî xwenîşandanek dilşewat a îmkanên ku AI di pîşesaziya afirîner de pêşkêş dike re xizmet dike. Bi karanîna hêza modelên cihêreng ên AI-ê, marqeyên dikarin AI-ê bikar bînin da ku pêvajoyên xwe yên afirîner çêtir bikin û ezmûnên xerîdar ên pêşkeftî peyda bikin.

