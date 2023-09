Weşanger Aniplex lîstikek nû ya lîstika panelê ya bi navê Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase ragihand! Saikyou Taishi! ji bo Nintendo Switch. Di sala 2024-an de hatî berdan, ev lîstik li ser bingeha anime û manga-ya pir populer Demon Slayer-ê ye. Lêbelê, heya niha, ew ê tenê li Japonya peyda bibe.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! Yekemîn adaptasyona lîstika vîdyoyê ya franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, ku di sala 2021-an de dest pê kir û di sala 2022-an de derket ser Nintendo Switch-ê, dişopîne. Dema ku hûrguliyên li ser Mezase! Saikyou Taishi! niha tixûbdar in, trailera ragihandinê û malpera fermî ya Demon Slayer dîmenên ku lîstikvan dikarin hêvî bikin pêşkêşî dikin.

Berevajî adaptasyona lîstika şer a berê, Mezase! Saikyou Taishi! dixuye ku bêtir li ser ezmûnek lîstika panelê ye, ku potansiyel ji rêzikên populer ên Mario Party îlhamê digire. Her çend mekanîka lîstika lîstikê ya taybetî nehatibe eşkere kirin, temaşevanên Demon Slayer dikarin ezmûnek berbiçav û balkêş mîna lîstika şer a ku baş hatî wergirtin pêşbîn bikin.

Digel ku serbestberdanek rojavayî nehatiye pejirandin, hêvî heye ku temaşevanên li derveyî Japonê jî fersendê bistînin ku kêfa Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Hevalên Demon Slayer jî dikarin heyecan û bendewariya xwe ya ji bo lîstikê di şîroveyan de parve bikin.

