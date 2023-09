Crash Team Rumble Season 2: Nexşeyên Nû, Mode, Hero, û Derbasbûna Şer

Crash Team Rumble Season 2 bi pêvekên nû yên balkêş gihîştiye lîstikê. Lîstik dikarin nexşeyên nû, modek nû, qehremanek nû, û pasayek şer a tevahî nû hêvî bikin. Nûvekirina herî paşîn dîmenek nû li lîstikê tîne, ji temaşevanên Crash re awayên nû yên lîstikê û kêfa bêdawî peyda dike.

Yek ji xalên girîng ên Season 2 danasîna Mode Partiyê ye. Ev remiksa hevkar a 4-lîstikvan ji maçên pêşbaziyê navberek pêşkêşî dike û dihêle ku lîstikvan rihet bibin. Ew ji 5 gerokên mini-lîstikên cihêreng pêk tê, ku her yek bi dijwarîyên xwe hene. Xebata tîmê girîng e ji ber ku lîstikvan hewce ne ku bi hev re bixebitin da ku peywiran bi cih bînin û demjimêran berhev bikin da ku dema xwe ya mayî zêde bikin. Serwerbûna her Pêla Modeya Partiyê dibe ku tewra pêlek Boss-a veşartî veke, û jêhatîbûna şervanên Crash bike ceribandina dawî.

The Party Mode Rounds celebên cûda yên lîstikê vedigirin. Di Speed ​​Run de, lîstikvan di nav pêlên lezê de pêşbaziyê dikin û di heman demê de ji xetereyên mîna bumper û kaxezên nitro dûr dikevin. Cookin çi ye? ji lîstikvanan hewce dike ku malzemeyên taybetî berhev bikin û wan li potek ku li dora nexşeyê digere zêde bikin. Get Lit lîstikvanan dijwar dike ku mûmek bikar bînin da ku fenerên li dora bircê belav bûne berî ku dem biqede. Di Dig It de, lîstikvan li hestiyên veşartî digerin û wan li navendê ji nû ve dicivînin da ku îskeletek tam derxin holê. Di dawiyê de, Balloon Bounce, ku dê paşê di demsala 2-ê de were berdan, lîstikvanan wezîfe dike ku li ser balonan bazdin da ku xalan bi dest bixin.

Wekî din, Season 2 lehengek nû ya bi navê Ripto destnîşan dike. Ev karekter, ji gerdûna Spyro ye, sîxurek digire û xwedan sêwirên kujer û bi hêz e. Karînên Ripto avêtina guleyên agir, gazîkirina birûskê, û çêkirina pêlên tsunamiyê ne. Lîstikvanên jêhatî dikarin van jêhatîbûnên hev bikin da ku berhevokên wêranker derxînin. Ripto dê paşê di demsalê de peyda bibe.

Ji bo temamkirina taybetmendiyên lîstika nû, Demsala 2 du nexşeyên nû pêşkêşî dike: Waste Deep û Jazz Junction. Waste Deep lîstikvanan digihîne kanalîzasyonên xeternak ên ku bi ceribandinên Cortex tijî ne, dema ku Jazz Junction nexşeyek zindî ya şevê ye ku bi atmosferek cazdar e. Her nexşeyek dijwarî û surprîzên xwe yên bêhempa pêşkêşî dike.

Di dawiyê de, Demsala 2 bi Passek Battle-a 100-ê tê, ji lîstikvanan re şansê vekirina çerm, kozmetîk, muzîk û hêj bêtir vedike. Battle Pass dikare bi navgîniya Crash Team Rumble Deluxe Edition ve were bidestxistin an jî ji hev veqetandî were kirîn.

Crash Team Rumble Season 2 naha zindî ye, naverokek dewlemend a lîstikê tîne. Çi hûn heyranê pêşbaziya dijwar an lîstika hevkariyê bin, ev nûvekirin ji bo her dilxwazê ​​Crash-ê tiştek heye. Çalakiyê ji dest xwe bernedin!

