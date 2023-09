Serkeftinek Şoreşger di Hilberîna Daneyê de: Teknolojiya Bingeha Nanolayera Seramîk a Cerabyte

Cerabyte, destpêkek hilanînê ya Almanî ya sozdar, tê xwestin ku bi çareseriya hilanînê ya li ser bingeha nanolayera seramîk a bingehîn a bazara hilanînê ya 500 mîlyar dolarî bihejîne. Pargîdanî îdîa dike ku teknolojiya wê ya nûjen dê lêçûna giştî ya hilanîna navenda daneyê (TCO) bi 75% ecêb kêm bike. Cerabyte bi cerjorên xwe yên CeraMemory û CeraTape-yê yên dahatûyê re plan dike ku şoreşgerî, performans, paradîgmayên gihîştinê bike, û lêçûn û daxwazên domdar ên navendên daneyê çareser bike.

Mifteya teknolojiya Cerabyte di nanolayerên neorganîk ên ji seramîkên ku tenê 50-100 atoman qalind in de ye. Bi pîvandina teknolojiya hilanîna daneya seramîk ji 100nm berbi 3nm mezinahiyên bit, Cerabyte li bendê ye ku tîrbûna daneyê ji gigabytes per santîmetre çargoşe (GB/cm2) berbi terabytes per santîmetre çargoşe (TB/cm2) zêde bike. Tê pêşbînîkirin ku ev pîvazkirin bibe encamek kartolên CeraMemory ku dikarin di navbera 10 petabytes (PB) û 100 PB de, û CeraTape bi kapasîteya her kasetê heya 1 exabyte (EB) hilînin.

Ji bo tomarkirina daneyan li ser CeraMemory, Cerabyte tîrêjên lazer an parçikan bikar tîne ku matricên daneyê yên mîna kodên QR-ê ava dikin. Xwendina daneyê dikare bi teknîkên wênekêşiya mîkroskopî ya bi rezîliya bilind an mîkroskopiya tîrêjê ya elektronê ve were bidestxistin. Destpêkê tekez dike ku tîrêjên perçeyan û mîkroskopiya elektronê tenê di nexşeyên rêyên wan de di dendikên herî bilind de hewce ne.

Ji bilî kapasîteyên hilanînê yên berbiçav, teknolojiya Cerabyte di heman demê de performansa awarte jî pesnê xwe dide. Pargîdanî îddîa dike ku teknolojiya wê dikare leza xwendin û nivîsandinê di gigabytes per second (GB/s) de bi dest bixe. Wekî din, van teknolojiyên wekî hêza kêm têne destnîşan kirin, ku soz didin operasyonên enerjiyê.

Aliyek din a balkêş a hilanîna seramîk domdarî û dirêjbûna wê ye. Cerabyte diyar dike ku medyaya wê dikare zêdetirî 5,000 salan bidome, tewra di bin şert û mercên germahiya giran de ji -273 °C (-460 °F) heya 300 °C (570 °F). Wekî din, CeraMemory li hember hawîrdorên korozîf, asîdî, radyoaktîf, û hem jî têkçûna pêlên elektromagnetîk (EMP) berxwedêr e.

Kartolên CeraMemory dişibin pelên bi pêlên seramîk, yên ku, piştî çavdêrîkirina nêzîk, dişibin qertên qehwe-pîçkirî yên nano. Wekî ku ji bo CeraTape, ew substratek stûr 5 mîkrok û pêçek seramîk a 10 nm heye. Van kasetên pir-qatî dê dendikên pîvana TB/cm2 çalak bikin.

Cerabyte di beşên teknolojî û hilberînê yên têkildar de bi lîstikvanên pîşesaziyê yên sereke re ji nêz ve hevkariyê dike, û pêbaweriya xwe zêdetir dike. Pêşniyara wan a pêşerojê li Konferansa Pêşdebiran a 2023 Storage li Fremont, California, pir tê pêşbînîkirin û tê çaverê kirin ku bêtir hûrgulî li ser vê teknolojiya pêşkeftî peyda bike.

Di encamnameyê de, hilanîna seramîk-nanolayera Cerabyte çareseriyek bingehîn pêşkêşî dike ku soz dide ku pîşesaziya hilanîna daneyê şoreş bike. Ger îddîayên wan rast bin, teknolojî xwedî potansiyel e ku bi girîngî lêçûn kêm bike, danûstendina daneyê zêde bike, û performans û domdariya awarte peyda bike.

Çavkanî:

- Blok û Pelan (h/t): [agahiyên çavkaniyê]

- Malpera Cerabyte: [agahiyên çavkaniyê]