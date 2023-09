Pokémon Go: Mankey Dikare Bibiriqîne!

Berhevkirinî:

Di Pokémon Go de, lîstikvan xwedî derfet in ku li çolê bi meymûnê beraz Pokémon, Mankey, re rû bi rû bibin. Nûçeya balkêş ev e ku Mankey jî dikare bibiriqîne! Ev tê vê wateyê ku lîstikvan xwedî şansek in ku guhertoyek biriqandî ya vê Pokémon-ê, ku ji ya birêkûpêk rengînek cûda ye, bigirin. Li gel Mankey, pêşkeftina wê, Primeape, jî dikare bibiriqîne.

Bi danasîna potansiyel a Annihilape, pêşkeftina paşîn a Mankey û Primeape ji Pokémon Scarlet û Violet re, tê pêşniyar kirin ku li hêviya vê pêşkeftinê dest bi berhevkirina candy Mankey bikin. Daxuyaniyên destpêkê yên Paldean Pokémon di Pokémon Go de destnîşan dikin ku Annihilape dibe ku di demek nêzîk de beşdarî navnîşê bibe.

Li gorî lêkolîna ku ji hêla The Silph Road ve hatî çêkirin, rêjeya şewqê ya Mankey di Pokémon Go de ji 500-an yek e. Lêbelê, Mankey xwedan "permaboost" nîne, tê vê wateyê ku ew ne pîvazek kêm e û ne xwedan rêjeyek ronahiyê ya zêde ye. Kêzkirina bêtir Pokémonên bibiriqandî li ser bingeha şansê rasthatî ye, ji ber ku rêjeyên girtina Pokémonên bibiriq ji hêla pêşdebiran Niantic ve têne destnîşankirin û bi gelemperî tenê di dema bûyer an serdegirtinên taybetî de têne zêdekirin.

Ji bo şopandina Pokémonên biriqandî yên berdest, lîstikvan dikarin serî li navnîşa LeekDuck bidin, ku rêbernameyek dîtbarî ya hemî Pokémonên biriqandî yên heyî peyda dike.

Ji bo bêtir serişte û rêbernameyên li ser Pokémon Go, Polygon gelek çavkaniyan pêşkêşî dike ku lîstika we zêde bike.

Definitions:

- Shiny Pokémon: Pokémon bi rengdêra alternatîf ku ji hevpîşeyên xwe yên birêkûpêk kêmtir in.

- Candy: Çavkaniyek di Pokémon Go de ku dikare bi girtina Pokémon a celebek taybetî were berhev kirin û ji bo pêşvebirin an bihêzkirina Pokémon were bikar anîn.

Çavkanî:

- Rêya Silfê (bi rêya Makîneya Wayback)

- LeekDuck

- Polygon