Call of Duty Modern Warfare 3: Times Release Global Pejirandin

Activision di dawiyê de demên serbestberdana gerdûnî ya lîstika pir pêşbînîkirî ragihand, Call of Duty Modern Warfare 3. Guhertoya tevahî ya lîstikê dê li ser PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X û S, û PC-ê bi rêya Battle peyda bibe. .net û Steam. Lîstik dikarin li bendê bin ku ji 9-ê Mijdarê dest pê bikin bikevin moda Multiplayer û Zombies.

Serbest dê li dû pêvekek herêmî bişopîne, digel ku konsol di seranserê roja 9-ê Mijdarê û heya 10-ê Mijdarê de bigihîjin. Lêbelê, lîstikvanên PC-ê dê ji bo destpêkirina wan demek diyarkirî hebin. Lîstikvanên PC-ê dikarin di 9-ê Mijdarê de di 9 PM PT de dest bi lîstikê bikin.

Li vir veqetandinek demên destpêkirinê li her devera demjimêr heye:

- Deryaya Rojavayê Dewletên Yekbûyî: Konsole - 3 AM heta 10 PM PT di 9-ê Mijdarê de

- Deryaya Rojavayê Dewletên Yekbûyî: PC - 9 PM PT di 9-ê Mijdarê de

- Berava Rojhilatê ya Dewletên Yekbûyî: Konsole - di 9-ê û 10-ê Mijdarê de cîhê herêmî

- Deryaya Rojhilatê ya Dewletên Yekbûyî: PC - nîvê şevê EST di 9-ê Mijdarê de

- UK: Konsole - di 10ê Mijdarê de pêşandana herêmî

- UK: PC - 5 AM GMT di 10-ê Mijdarê de

- Ewropa: Konsole - di 10ê Mijdarê de pêşandana herêmî

- Ewropa: PC - 6 AM CET di 10ê Mijdarê de

- Japonya: Konsole - di 10-ê Mijdarê de cîhê herêmî

- Japonya: PC - 2 PM JST di 10-ê Mijdarê de

- Awistralya: Konsole - di 10-ê Mijdarê de cîhê herêmî

- Avusturalya: PC - 4 PM AEDT di 10ê Mijdarê de

Heyecan ji bo Modern Warfare 3 ava dibe, nemaze piştî ku Microsoft-ê Activision Blizzard bi 69 mîlyar dolarî kir. Lêbelê, temaşevan neçar in ku heya sala 2024-an bisekinin ku lîstikê li ser Game Pass bibînin.

Di encamê de, lîstikvan li çaraliyê cîhanê naha dikarin salnameyên xwe bi demên serbestberdana fermî ya Call of Duty Modern Warfare 3 nîşan bikin. Li ser platforma xweya bijartî ji ezmûnek lîstikê ya bi heyecan re amade bibin. Modên Multiplayer û Zombie-yên pakkirî yên çalakiyê ji bîr nekin. Jimartina berevajî 9ê Mijdarê êdî dest pê dike!

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Call of Duty Modern Warfare 3 dê li ser kîjan platforman peyda bibe?

Call of Duty Modern Warfare 3 dê li ser PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X û S, û PC-ê bi Battle.net û Steam ve peyda bibe.

2. Kengî dê moda Multiplayer û Zombies bigihîje?

Moda Multiplayer û Zombies dê ji 9-ê Mijdarê dest pê bike.

3. Demên destpêkirina fermî ji bo her devera demjimêr çi ne?

Demjimêrên destpêkirinê li her devera demjimêr dikare di gotarê de were dîtin, ku demên berdanê ji bo konsol û PC-ê diyar dike. Ji kerema xwe ji bo dema rast li agahdariya hatî peyda kirin.

4. Ma dê Call of Duty Modern Warfare 3 li ser Game Pass peyda bibe?

Na, Call of Duty Modern Warfare 3 dê heya 2024-an li ser Game Pass peyda nebe.

5. Ji bo Modern Warfare 3 nirxandinek heye?

IGN ji bo moda piralîker a Modern Warfare 3 vekolînek di pêş de ye. Ji bo têgihîştina serpêhatiya lîstikê pê ewle bin ku hûn wê kontrol bikin.

Çavkanî: Activision.