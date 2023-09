Fans Dikarin Bi rêya Twitch-ê ve Gihîştina Belaş bibin Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta

By

Temaşevanên fransîza lîstika populer Call Of Duty ji ber ku ew naha dikarin belaş bigihîjin beta lîstika xwe ya pir pêşbînîkirî, Call Of Duty: Modern Warfare III. Beta, ku dê di du dawiya hefteyên cuda de were dabeş kirin, dê lîstikvanan tama lîstika pêşeroj bide û bihêle ku ew bertekên hêja peyda bikin.

Hefteya yekem a betayê dê ji temaşevanên PlayStation re taybetî be û dê ji 6ê cotmehê heta 10ê cotmehê pêk were. Hefteya duyemîn, ku dê ji hemî lîstikvanên li ser PlayStation, Xbox, û PC-ê re vekirî be, dê ji 12ê cotmehê heta 16ê cotmehê bidome. Pêşdiyarkirina lîstikê dê garantiya gihîştina betayê bide, lê di heman demê de li ser Twitch xelatek taybetî heye ku şansê qezenckirina yek ji 50,000 kodên betayê dide.

Ji bo ku beşdarî xelatê bibin, temaşevan hewce ne ku bi kêmî ve 60 hûrdem li weşanên World Series Of Warzone li ser Twitch temaşe bikin. Di heman demê de pêdivî ye ku ew platform û hesabê Twitch-a xwe bi Activision ve girêdin. Digel kodên betayê, temaşevan dê xwedî şansek be ku xelatên din ên wekî zêdekirina XP, amblem û çermên çekan bistînin.

Call Of Duty: Modern Warfare III di 10ê Mijdarê de ji bo Xbox Series X/S, PlayStation 5, û PC-ê tê berdan. Lîstikek rasterast ji Modern Warfare II re xizmet dike, çîroka Captain Price û tîmê wî didomîne dema ku pêlên lîstika nû destnîşan dike.

Fans bi kelecanek li benda berdana beşa nû ya di franchise Call Of Duty de ne. Bi derfeta ceribandina lîstikê di destpêka betayê de, lîstikvan dikarin tama çalakiyê bistînin û bertekên hêja peyda bikin da ku bibin alîkar da ku hilberîna paşîn çêbike.

Çavkanî:

- Call Of Duty hesabê Twitter - CharlieIntel