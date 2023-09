Meriv çawa di Call of Duty de: Şerê Modern 14515 de Koda Çewtiyê 2 rast dike

By

Dibe ku lîstikvanên Call of Duty: Modern Warfare 2 bi koda xeletiya 14515 re rûbirû bibin, ku dikare pêşî li wan bigire ku bigihîjin hevberdana piralî. Ev xeletî dikare bi rasthatinî û bêyî hişyariyê çêbibe. Ew bi gelemperî dema ku lîstikvan hewl didin ku têkevin hevberdanê xuya dike.

Wateya koda xeletiya 14515 ev e ku serverên Modern Warfare 2 zêde têne barkirin. Ev diqewime dema ku pir lîstikvan hewil didin ku bi hevdemî bigihîjin hevberdanê, dibe sedem ku rêzikên hevberdanê biqede. Sedema tam a barkirinê dikare cûda bibe, wek mînak di dema bûyeran de an destpêka demsalek nû.

Mixabin, ji bo rastkirina koda xeletiya 14515 çareseriyek berbiçav tune, ji ber ku ew pirsgirêkek server-ê ye. Lêbelê, hin gav hene ku hûn dikarin biceribînin û pirsgirêkê çareser bikin. Pêşîn, tê pêşniyar kirin ku hûn malpera MW2 Down Detector an rûpela fermî ya Call of Duty Twitter-ê ji bo nûvekirinên statûya serverê kontrol bikin. Wekî din, şopandina kanala piştevaniya fermî ya Activision dikare li ser rewşa servera heyî agahdarî peyda bike.

Di pir rewşan de, qursa çêtirîn çalakiyê ev e ku meriv bîhnfireh be û li bendê bimîne ku barkirina serverê kêm bibe. Pir lîstikvan dibînin ku pirsgirêk bi demê re xwe çareser dike. Lêbelê, heke hûn dixwazin pirsgirêkê di dawiya xwe de çareser bikin, hûn dikarin gavên jêrîn biceribînin:

1. Derketin û lîstikê ji nû ve bidin destpêkirin.

2. Amûrê xwe ji nû ve bikin.

3. Girêdana înternetê ya xwe kontrol bikin.

4. Routera xwe vegerîne.

5. Li şûna Wi-Fi girêdanek têl bikar bînin.

6. Mîhengên dîwarê antîvîrûsê xwe eyar bikin.

Hin lîstikvan di heman demê de pêşniyar kirine ku DNS-ya xwe bişon an lîstikê ji nû ve saz bikin wekî çareseriyên potansiyel, her çend dibe ku ev gav ji bo vê pirsgirêka taybetî ne hewce bin.

Di encamê de, koda xeletiya 14515 di Call of Duty: Modern Warfare 2 de barkirina serverê destnîşan dike. Digel ku çareseriyek garantî tune, agahdarî li ser nûvekirinên rewşa serverê û bîhnfirehî bi gelemperî qursa çalakiyê ya çêtirîn e.

Çavkanî: Na URL peyda kirin