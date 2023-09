By

Pira Valahiyê: Çawa Teknolojî û Analîtîkên Pêşbînbar Gihîştina Lênihêrîna Tenduristiyê li Cîhanê çêtir dikin

Di serdema pêşkeftina teknolojiyê ya bilez de, sektora lênihêrîna tenduristî veguherînek veguherîner e. Ev guheztin ji hêla yekbûna teknolojiyê û analîtîkên pêşbînîker ve tê rêve kirin, ku di baştirkirina gihîştina karûbarên lênihêrîna tenduristî li çaraliyê cîhanê de alîkar in. Şoreşa dîjîtal perestgeha lênihêrîna tenduristî ji nû ve şekil dide, çareseriyên sozdar ji kêşeyên demdirêj ên wekî gihîştîbûn, erzanbûn, û kalîteya lênihêrînê re pêşkêş dike.

Analîtîkên pêşdîtin, şaxek analîtîka pêşkeftî ya ku daneyên heyî û dîrokî bikar tîne da ku çalakî, tevger û meyldaran pêşbîn bike, li pêşiya vê veguherînê ye. Bi karanîna hêza daneyê, peydakirên lênihêrîna tenduristî dikarin hewcedariyên nexweşan pêşbîn bikin, veqetandina çavkaniyê xweştir bikin, û encamên dermankirinê baştir bikin. Ev nêzîkatiya dane-birêvekirî bi taybetî li herêmên ku çavkaniyên lênihêrîna tenduristiyê kêm in, bikêr e, ku rê dide pêşkêşvanan ku destwerdanên li cihê ku herî zêde hewce ne bikin armanc.

Telemedicine, hêmanek bingehîn a tenduristiya dîjîtal, nûbûnek teknolojîk din e ku valahiya gihîştina lênihêrîna tenduristiyê dike. Ew rê dide nexweşên li deverên dûr an kêm xizmetkirî ku bi pisporên lênihêrîna tenduristiyê re bi platformên dîjîtal şêwir bikin, hewcedariya rêwîtiya laşî kêm dike. Telemedicine bi taybetî di dema pandemiya COVID-19 de bi bandor bûye, domdariya lênihêrînê di heman demê de xetera veguheztina vîrusê kêm dike.

Digel vê yekê, yekbûna îstîxbarata sûnî (AI) û fêrbûna makîneyê (ML) di lênihêrîna tenduristî de serdemek nû ya dermanê kesane vedigire. Van teknolojiyên dikarin mîqdarên pir mezin ên daneyan analîz bikin da ku qalibên nas bikin û encamên tenduristiyê pêşbîn bikin, rê bidin peydakirên lênihêrîna tenduristiyê ku dermankirinan li gorî nexweşên kesane bikin. Ev asta kesanebûnê ne tenê encamên nexweşan çêtir dike, lê di heman demê de karbidestiyê jî zêde dike, barê pergalên lênihêrîna tenduristiyê kêm dike.

Wekî din, serîlêdanên tenduristiya mobîl (mHealth) gihîştina agahdarî û karûbarên lênihêrîna tenduristî demokratîk dikin. Van sepanan rêzek fonksiyonan pêşkêş dikin, ji kontrolkirina nîşanan û bîranînên dermanan bigire heya şêwirdariyên virtual û şopandina tenduristiyê. Bi danîna lênihêrîna tenduristî li ber tiliyên bikarhêneran, sepanên mHealth hêzê didin kesan ku berpirsiyariya tenduristiya xwe bigirin, bêyî ku cîh û rewşa wan a sosyo-aborî hebe.

Lêbelê, dema ku teknolojî û analîtîkên pêşdîtin ji bo baştirkirina gihîştina lênihêrîna tenduristî ya gerdûnî potansiyelek pir mezin digirin, ew di heman demê de pirsgirêkên nû jî pêşkêş dikin. Nepenîtî û ewlehiya daneyê fikarên sereke ne, ji ber ku daneyên lênihêrîna tenduristî pir hesas e û karanîna wê ya xelet dikare encamên cidî hebe. Ji ber vê yekê, tedbîrên parastina daneya zexm ji bo domandina pêbaweriya nexweşan û misogerkirina karanîna exlaqî ya teknolojiyê di lênihêrîna tenduristiyê de pêdivî ye.

Wekî din, pêdivî bi çarçoveyek rêziknameyê heye ku dikare bi pêşkeftinên teknolojîk re bimeşe. Pêdivî ye ku ev çarçove di navbera xurtkirina nûbûn û dabînkirina ewlehiya nexweş û ramanên exlaqî de hevsengiyek çêbike. Di heman demê de divê ew pirsgirêkên dabeşbûna dîjîtal û wekheviya tenduristiyê jî çareser bikin, dabîn bikin ku feydeyên tenduristiya dîjîtal bigihîje hemî beşên nifûsê.

Di encamê de, teknolojî û analîtîkên pêşbînîker di baştirkirina gihîştina karûbarên lênihêrîna tenduristî li çaraliyê cîhanê de rolek girîng dileyzin. Ew awayê peydakirina lênihêrîna tenduristiyê diguhezînin, wê hêsantir, kesane û bikêrtir dikin. Lêbelê, ji bo ku potansiyela wan bi tevahî were fêhm kirin, girîng e ku meriv kêşeyên ku ew pêşkêş dikin çareser bikin û bicîh bikin ku berjewendîyên wan bi wekhevî têne dabeş kirin. Her ku em bi pêş ve diçin, yekbûna teknolojiyê û analîtîkên pêşbînîker di lênihêrîna tenduristiyê de dê berdewam be ku bibe ajokarek sereke ya başkirina tenduristiya gerdûnî.