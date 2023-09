Gearbox, Pargîdaniya Behind Borderlands Series, Hat ragihandin ku ji bo Firotanê ye

By

Li gorî agahiyan, Gearbox, pargîdaniya lîstikê ya Amerîkî ku bi pêşvebirina rêzefîlmên Borderlands tê zanîn, niha li firotanê ye. Pargîdaniya dêûbavê Gearbox, Embracer, vebijarkên cihêreng difikire, ku yek ji wan jî firotina studyoyê ye. Jixwe gelek aliyên sêyemîn eleqe nîşanî bidestxistina pargîdaniyê dane. Lêbelê, ne Embracer û ne jî Gearbox di derbarê mijarê de ti şîroveyên fermî nekirin.

Ev nûçe ji bo Embracer di demek dijwar de tê ji ber ku ew niha di pêvajoyek nûavakirinê ya mezin de derbas dibe. Wekî beşek ji vê veavakirinê, Volition, stûdyoya ku ji rêzefîlma populer a Saints Row berpirsiyar e, berê hatî girtin. Di destpêka vê salê de, Embracer planên xwe yên girtina stûdyoyan û betalkirina lîstikan ragihand piştî ku peymanek 2 mîlyar dolar bi pargîdaniya Savvy Games Group ya ku ji hêla hukûmeta Erebistana Siûdî ve hatî fînanse kirin têk çû.

Embracer Group, pargîdaniya dêûbav, di van salên dawî de li ser kirînê ye, gelek studyoyên navdar, di nav de Crystal Dynamics, pêşdebirê Tomb Raider, bidest xist. Kirîna Gearbox di Sibata 2021-an de qediya, nirxa pargîdaniyê heya 1.4 mîlyar dolarî. Gearbox vê dawiyê spin-offên Borderlands Tiny Tina's Wonderlands û New Tales from the Borderlands derxist. Di vê salê de wan di heman demê de talankerê serketî Remnant 2 jî weşand. Wekî din, ew amade ne ku Homeworld 3, lîstikek stratejiya rast-a-sci-fi, ku ji hêla Blackbird Interactive ve hatî pêşve xistin, di sala 2024-an de çap bikin.

Pargîdanî hebûna xwe li derveyî cîhana lîstikê jî berfireh dike, ji ber ku fîlimek Borderlands ku ji hêla Eli Roth ve hatî derhêneriya wê di havîna 2024-an de tê pêşandan. Ev destnîşan dike ku tevî nezelaliyên heyî yên li dora paşeroja pargîdaniyê, Gearbox bi fransîza xwe ve girêdayî dimîne û bi awayekî aktîf li ser projeyên nû dixebite.

