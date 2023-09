Meriv çawa Apple TV+ Belaş Distîne: Awayên çêtirîn ên Temaşekirinê

Apple TV+ ji bo pêşandan û fîlimên TV-ya orîjînal bûye yek ji servîsên stûyê herî bilind. Heke hûn dixwazin vê karûbarê biceribînin bêyî ku hûn heqê abonetiya mehane ya 6.99 $ biceribînin, çend away hene ku hûn Apple TV+-ê belaş temaşe bikin.

Vebijarka yekem ev e ku meriv ji pêşniyara ceribandina belaş a standard sûd werbigire. Tenê ji bo Apple TV+-ê qeyd bikin û heft rojan bêyî berdêl ji karûbarê kêfê bistînin. Ger hûn biryar bidin ku ew ne ji we re ye, berî ku heyama ceribandinê biqede betal bikin.

Ger hûn ji bernameya orjînal û werzîşên zindî yên ku li ser Apple TV+-ê peyda dibin kêfê digirin, bifikirin ku hûn karûbarê temaşe bikin û kêfê bikin. Bi mehê 6.99 $, nirx bi Hulu re û ji Netflix erzantir e. Her weha hûn ê bigihîjin weşana zindî ya TV-yê û naveroka li ser daxwazê.

Ji bilî ceribandina belaş, hûn dikarin bi qeydkirina ceribandina belaş a yek-mehî ya Apple One-ê jî belaş temaşe bikin Apple TV+. Apple One pakêtek abonetiyê ye ku karûbarên cihêreng ên wekî Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, û iCloud+ bi bihayek daxistî vedihewîne. Ev vebijarkek hêja ye ku hûn muzîk, fîlim, pêşandanên TV-yê, lîstikên vîdyoyê, nûçeyan, û hêj bêtir ji Apple bistînin bêyî ku ji bo her karûbarek kesane bidin.

Rêyek din a kêfa Apple TV+-ya belaş bi kirîna amûrek Apple ya bijartî ye. Gava ku hûn iPhone, iPad, Apple TV, an Mac-a nû ji Apple Store an firotgehek destûrdar mîna Best Buy an Target bikirin, hûn ê sê mehan Apple TV+-ê belaş bistînin, ku bi qasî 90 rojên weşana belaş e.

Best Buy naha pêşkeftinek heye ku sê mehan Apple TV+-ya belaş pêşkêşî dike bêyî ku kirînek bike. Tenê Apple TV+-ê li selika xwe zêde bikin, biçe dravdanê, û hûn hemî amade ne. Heke hûn bêyî berpirsiyariyê hilbijêrin hûn dikarin piştî 90 rojan betal bikin.

Ji bo xwendekaran, Apple ji bo mehê tenê 5.99 $ pakêtek abonetiya daxistî pêşkêşî dike ku tê de Apple TV+ û Apple Music bi hev re vedigire. Ev teserûfek girîng e ku li gorî aboneya her karûbarek kesane ye. Ji bo ku jêhatî bibin, pêdivî ye ku xwendekar bi navgîniya UNiDAYS ve werin qeyd kirin û verast kirin. Wekî din, bi vê plana abonetiya xwendekar re ceribandinek belaş-mehî heye.

Di dawiyê de, T-Mobile ji bo xerîdarên xwe yên nû û heyî gihîştina Apple TV+ belaş pêşkêşî dike. Li gorî plansaziya we ya bi hilgirê hucreyê re, hûn dikarin heta şeş mehan karûbarê streaming belaş bistînin. Piştî ku heyama belaş qediya, hûn dikarin mehê 6.99 $ temaşekirina Apple Originals betal bikin an jî berdewam bikin.

Ligel van hemî vebijarkan ku hûn Apple TV+-ê belaş temaşe bikin, naha ev derfet heye ku hûn pêşî li çi temaşe bikin bêyî ku hûn li ser lêçûnê xeman bibin hilbijêrin.

Definitions:

- Bernameya orîjînal: Pêşandanên TV û fîlimên ku ji karûbarek weşana taybetî re taybetî ne.

- Weşana TV-ya Zindî: Temaşekirina pêşandan û bûyerên TV-yê yên ku di wextê rast de têne weşandin.

- Naveroka li ser daxwazê: Pêşandanên TV û fîlimên ku di her kêliyê de têne temaşe kirin hene.

Çavkanî:

