Stêrka Mîna Rojê "Bi Dubare Tê Perçiqandin û Vexwarin" ji hêla Black Hole ve

Zanyarên Zanîngeha Leicesterê li ser stêrkeke ku 500 milyon salên ronahiyê dûrî me ye, keşfeke balkêş kirin. Stêrka ku jê re Swift J0230 tê gotin, gelek caran ji hêla çalekek reş ve tê perçekirin û vexwarin, her 25 rojan carekê ronahiyê bi rêkûpêk diafirîne. Ev diyarde, ku wekî bûyera têkçûna tîrêjê tê zanîn, bi gelemperî dema ku çalek reş stêrkekê dixwe çêdibe. Lêbelê, di vê rewşê de, stêrk tenê bi qismî tê hilweşandin, û di encamê de emîsyonên dubare dibin.

Lekolînwanan dît ku birêkûpêkiya derketina stêrkê di navbera du cure teqînan de ye: yên ku her çend demjimêran carekê diqewimin û yên ku her sal an çend salek çêdibin. Li şûna ku wekî ku tê hêvîkirin xera bibe, Swift J0230 dê heft û 10 rojan berî ku ji nişkê ve were guheztin bi ronî dibiriqe, bi qasî 25 rojan carekê vê pêvajoyê dubare dike.

Vê çavdêriya bêhempa zencîreyek wenda peyda kir ku têgihîştin ka çalên reş stêrkên ku li dora xwe dizivirin çawa dişkînin. Dr. Robert Eyles-Ferris, ku beşdarî lêkolînê bû, di derbarê Swift J0230 de heyecanek nîşan da û diyar kir ku ew "ji çîna stêrkên qismî têkçûyî re zêdebûnek balkêş e."

Li gorî lêkolîneran, modelên teqîna Swift J0230 destnîşan dikin ku stêrk bi mezinahiya rojê dişibihe rojê û li dora kunek reş a bi girseya kêm a li navenda galaksiya xwe ye. Ji ber ku stêrk ji hêla çala reş ve tê perçekirin û xwarin, maddeya ku bi giraniya sê Dinya ye ji atmosfera wê tê derxistin û germ dibe. Germaya dijwar rêjeyek girîng tîrêjên X-ê berdide, ku ji hêla Çavdêrxaneya Neil Gehrels Swift a NASAyê ve hatine dîtin.

Tê texmîn kirin ku çala reş ku berpirsiyarê vexwarina Swift J0230 ye di navbera 10,000 û 100,000 qat ji girseya rojê de ye, ku ji bo kunek reş a supermezin pir piçûk e. Vedîtina Swift J0230 bi karanîna detektorek nû ya demkî ya ku ji hêla tîmê Zanîngeha Leicester ve hatî pêşve xistin pêkan bû.

Lêkolîner bawer dikin ku vedîtina wan tenê destpêk e. Ew li bendê ne ku bi karanîna amûra xwe ya nû gelek tiştên din ên mîna Swift J0230 bibînin û pêşbînî dikin ku bêtir têgihiştinên li ser tevgera çalên reş û danûstendinên wan ên bi stêrkan re eşkere bikin.

Çavkanî: Zanîngeha Leicester, Astronomiya Xwezayê