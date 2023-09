Berhevdana Apple iCloud Keychain û Google Passkeys: Kîjan çêtir e?

By

Di cîhana rêveberiya şîfreyê de, du dijberên sereke derketine holê: Apple iCloud Keychain û Google Passkeys. Her du jî rêbazên rastkirina bê şîfre pêşkêş dikin ku armanc dikin ku ezmûna bikarhêner hêsan bikin û ewlehiyê zêde bikin. Lê kîjan çêtir e? Werin em ji nêzîk ve lê binêrin.

Apple iCloud Keychain taybetmendiyek e ku ji hêla Apple ve di iOS 16 û macOS 13 de hatî destnîşan kirin. Ew dihêle bikarhêneran bêyî karanîna şîfreyan têkevin sepanan û malperan. Di şûna wê de, şîfreyek ku li ser cîhaza wan hatî hilanîn û ji hêla Face ID an Touch ID ve hatî parastin ji bo pejirandinê tê bikar anîn. iCloud Keychain di heman demê de dema ku têkevin malper an sepanan dikare agahdariya bikarhêner bixweber tije bike. Bişkokên şîfreyê li ser hemî cîhazên ku bi Apple ID-ya bikarhêner ve hatîne senkronîze kirin û di iCloud Keychain de têne şîfre kirin.

Ji hêla din ve, Google Passkeys ji şîfreyan re alternatîfên hêsan û ewledar in. Bikarhêner dikarin bi karanîna dîmendera rûyê xwe, şopa tilikê, an girtina ekrana cîhazê têkevin Hesabê xweya Google-ê. Bi karanîna Gerînendeyê Şîfreya Google-ê, şîfre dikarin li ser cîhazên Android û Chrome-ê werin parve kirin.

Hem Apple iCloud Keychain û hem jî Google Passkeys li şûna şîfreyan mifteyên krîptografîk bikar tînin, ezmûnek bikarhênerek ewledartir peyda dikin û li dijî êrişên fîşing û hakkirinê diparêzin. Ew xwe dispêrin mekanîzmaya girtina ekranê ya cîhazê, wekî senzorên biyometrîk an PIN, da ku nasnameya bikarhêner verast bikin. Wekî din, her du şîfreyên li ser cîhazên ku bi hesabê bikarhêner ve girêdayî ne hevdeng dikin.

Lêbelê, di navbera herduyan de hin cûdahî hene. Apple Passkeys li ser bingeha standarda pîşesaziyê WebAuthn in, dema ku Google Passkeys pêvekek xwedan WebAuthn bikar tîne. Ev tê vê wateyê ku hin malper û serîlêdan dikarin Passkeys Apple piştgirî bikin lê ne Passkeys Google, an berevajî. Wekî din, Apple Passkeys dihêle bikarhêneran bi kodek QR an mifteyek ewlehiyê ya derveyî li ser cîhazên ne-girêdayî têkevin, ku bi Google Passkeys re peyda nabe.

Dema ku şîfreyan rêyek sadetir û ewledar a rastkirinê pêşkêş dikin, hîn jî hin fikar hene. Bi tenê bi şîfreyan ve girêdayî tê vê wateyê ku heke di teknolojiyê de xeletiyek hebe, dibe ku bikarhêner ji hesabên xwe werin girtin. Ji ber vê yekê hin bikarhêner tercîh dikin ku rêveberên şîfreya sêyemîn bikar bînin, yên ku bi ewlehî şîfreyên tevlihev hilînin û diafirînin. Rêvebirên şîfreyê ji bikarhêneran re rehetiya dagirtina şîfreyan jî pêşkêş dikin.

Di encamê de, bijartina di navbera Apple iCloud Keychain û Google Passkeys de bi tercîha kesane û şêwaza jiyana teknolojiyê ve girêdayî ye. Bikarhênerên ku ji Apple an Google re dilsoz in, dibe ku tercîh bikin ku bi vebijarkên xwe yên têkildar re bisekinin. Lêbelê, ji bo kesên ku bêtir taybetmendiyan digerin û dixwazin ku di rêveberek şîfreyê de veberhênan bikin, vebijarkên sêyemîn dibe ku rêyek ku biçin.

