Bûyera Keynote ya Apple ya 2023: Çi Hêvîdarin

Apple bi bûyera xweya sereke ya salane ya pir pêşbînîkirî, "Wonderlust" careke din xwe amade dike ku dilşadên teknolojiyê bihejîne. Dê li Şanoya Steve Jobs li Cupertino, California were li dar xistin, ev bûyer soz dide ku hilber û nûvekirinên herî paşîn ji dêwek teknolojiyê ragihîne.

Bûyer dê di 1:10 ET, an XNUMX am PT de ji bo kesên li Deryaya Rojavayê dest pê bike. Temaşevanên Apple li çaraliyê cîhanê dê karibin beşdarî heyecanê bibin ji ber ku pargîdanî bûyerê li ser malpera xwe ya fermî û sepana Apple TV zindî diweşîne.

Yek ji xalên sereke yên bûyera îsal danasîna iPhone 15-a nû ye. Bi her dubarekirina nû re, Apple bi domdarî sînorên teknolojiya smartfonê radike, û tê pêşbînî kirin ku iPhone-ya îsal ne cûdatir be. Rumor performansa çêtir, kapasîteyên kamerayê yên pêşkeftî, û hêmanên sêwirana nû yên potansiyel pêşniyar dikin.

Wekî din, Apple di heman demê de amade ye ku nûvekirinên Apple Watch û AirPods-ên xwe yên populer ragihîne. Van cîhazên cil û bergê bûne parçeyên yekbûyî yên jiyana gelek kesan, rehetî û taybetmendiyên pêşkeftî yên şopandina fitnessê pêşkêş dikin. Dibe ku nûvekirinên nû çêtirkirin û fonksiyonên nû bînin.

Ji bilî ragihandinên hardware, Apple dê nûvekirina nermalava xwe ya herî dawî, iOS 17, eşkere bike. Nûvekirinên pergala xebitandinê yên Apple her gav bi taybetmendiyên nû û çêtirkirinên balkêş têne, û tê pêşbînîkirin ku iOS 17 ne îstîsna be. Bikarhêner dikarin vebijarkên nepenîtiyê yên pêşkeftî, navrûyên bikarhêner ên safîkirî, û dibe ku ezmûnên rastiya nûvekirî pêşbîn bikin.

Di dawiyê de, spekulasyon heye ku dibe ku Apple di dawiyê de di cîhazên xwe de veguherîna portên barkirinê USB-C bike. Veguheztina ji portên kevneşopî yên Lightning berbi USB-C dê bi cîhazên din re hevahengiyek mezintir û kapasîteyên barkirina bileztir bîne. Ger ev gotegot rast îsbat bike, ew ê ji bo Apple û ekosîstema wê veguherînek girîng be.

Mîna her gav, bûyera sereke ya Apple soz dide ku bi danasîna hilber û xwenîşandanên xwe yên nûjen temaşevanan dîl bike. Hevalbendên teknolojiyê û temaşevanên Apple jî bi dilgermî li benda eşkerekirina van amûr û nûvekirinên nû ne. Li benda nûvekirinên zindî û vegirtina berfireh a bûyerê bin.

