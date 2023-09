Bûyera Wonderlust ya Apple: Di Bûyera Apple ya 2023-an de çi li bendê ne

By

Apple xwe ji bo bûyera xwe ya salane ya pir pêşbînî amade dike, ku dê li Şanoya navdar Steve Jobs li California pêk were. Digel ku hûrguliyên taybetî di nepenîtiyê de dimînin, dilşewatên teknolojiyê bi dilgermî li benda vekirina rêzika iPhone 15, nûtirîn Apple Watch, û nûvekirinên nermalava iOS-ê yên potansiyel in.

Bi navê "Wonderlust", bûyer tê plansaz kirin ku di 12-ê îlona 2023-an de, demjimêr 10:30 êvarê bi demjimêra standard a Hindistanê û 10 AM bi Dema Pasîfîkê dest pê bike. Nêzîkî 90 hûrdeman bidome, bûyer dê axaftinek pêş-tomarkirî ji hêla CEO ya Apple, Tim Cook ve hebe.

Ji bo kesên ku dixwazin bibin şahidê vê temaşekirinê, Apple vebijarkên cûrbecûr ji bo birêkûpêkkirinê pêşkêşî dike. Aboneyên Apple TV dikarin bi hêsanî li ser cîhazên xwe bûyerê zindî temaşe bikin. Wekî din, Apple dê bûyerê li ser rûpela xwe ya fermî ya YouTube-ê biweşîne, û gihîştina temaşevanan bêyî Apple TV-yê misoger dike. Bikarhênerên geroka webê jî dikarin bi serdana malpera Apple-ê li bûyerê temaşe bikin.

Her ku bûyer nêzîktir dibe, gotegot zêde dibin, li ser surprîzên potansiyel ên Apple-ê li ber xwe dide. Yek gotegotek berbiçav pêşniyar dike ku iPhone 15 Pro dibe ku siviktir be bi karanîna Grade 5 Titanium ji bo çarçoweya navîn li şûna pola. Ihtîmalek din a balkêş li dora ku Apple ji kabloya barkirinê ya Lightning-ê berbi porta USB-C ya berbelavtir veguhezîne, dibe ku ji hêla rêziknameyek Yekîtiya Ewropî ve ku gazî kabloyên barkirinê yên standardkirî dike, were motîv kirin.

Ji xeynî amûrên nû, pispor pêşbîniya eşkerekirina Apple Watch Ultra 2 û dozek USB-C-hevgirtî ya ji bo AirPods Pro dikin. Wekî din, pêşbîniyek li dora nûvekirinên potansiyel ên di iOS 17-a pêşerojê de heye.

Bûyera Apple her gav ji bo dilşewatên Apple-ê demek girîng e, fersendek pêşkêşî dike ku bibin şahidê kulmiya hewildanên nûjen ên Apple.

Definitions:

- Rêzeya iPhone 15: Rêzeya nû ya iPhone-ên ku di sala 2023-an de ji hêla Apple ve hatî derxistin.

- Apple Watch Ultra 2: Serkeftina têgotin a rêzika heyî ya demjimêrên smart ên Apple.

- iOS 17: Guhertoya nû ya pêşbînîkirî ya pergala xebitandina mobîl a Apple.

