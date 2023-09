Apple Arcade: Rêbernameyek Berfireh ji Lîstikên Berdest û Daxuyaniyên Dawîn

Apple Arcade, karûbarê lîstikê ya li ser bingeha abonetiyê ji Apple, ji destpêka xwe ve zû pirtûkxaneya lîstikan mezin kir. Di destpêkê de nêzî 100 sernavan û naha zêdetirî 200 lîstikên berdest hene, Apple Arcade ji bo iPhone, iPad, iPod touch, Mac, û Apple TV vebijarkek cihêreng lîstikan pêşkêşî dike.

Ji bo keşfkirin û dakêşana lîstikên herî dawî, bikarhêner dikarin serî li tabloya Arcade ya li App Store-ê bidin, berjêr bigerin, û "Hemû Lîstikên Binêre" hilbijêrin. Daxuyaniyên herî nû bi gelemperî li jorê rûpelê têne navnîş kirin.

Daxuyaniya herî dawî ya li ser Apple Arcade My Talking Angela 2+ e, lîstikek pet virtual ya populer a ji afirînerên franchise My Talking Tom. Di vê lîstikê de, lîstikvan alîkariya Angela, pisîkek moda dikin, ku li mala xwe ya bajarê mezin bi çalakiyên mîna dans, nanpêjkirin û hunerên şerî mijûl bimîne.

Zêdebûnek din a vê dawîyê Samba de Amigo: Party-To-Go ye, lîstikek rîtmê ya ku di destpêkê de di sala 1999-an de dest pê kir. Lîstik dikarin bi marakên xwe wê bihejînin û 40 stranên hit ji celebên cihêreng, di nav de şopên hunermendên mîna Lady Gaga û PSY.

bêdawîbûn. lîstikek hevberdanê ya bi destan e ku bi tevgerên tixûbdar ve girêdayî ye ku lîstikvanan dişoxilîne ku bi stratejîk bifikirin û maçên biaqil çêbikin. Hilkişin ser tabloyên rêberiyê, pêlên taybetî û hêz-up vekin, û mijarên cihêreng di Moda Klasîk de bigerin an jî bi Moda Tempo re di muzîkê de winda bibin.

Kingdoms: Merge & Build tevliheviyek bêhempa ya lîstika merge-2 û mekanîka avakirina padîşahiyê pêşkêşî dike. Divê lîstikvan alîkariya Prince Edward û hevalên wî bikin ku padîşahiya ku ji hêla hêzek efsûnî ya nepenî ve hatî hilweşandin vegerînin. Destê xwe bidin serpêhatiyek efsûnî ya ku bi lêgerînan dagirtî ye û sira li pişt hilweşîna padîşahiyê vekin.

Vana tenê çend mînakên lîstikên ku li ser Apple Arcade hene hene. Sernavên din Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, and Bold Moves+ hene.

Hêjayî gotinê ye ku Apple Arcade bi kontrolkerên bêtêl PS5 û Xbox-ê re hevaheng e, ku dihêle lîstikvan bi kontrolkera xweya bijarte ji van lîstikan kêfê bikin.

Apple Arcade berdewam dike ku lîstikên nû bi rêkûpêk zêde bike, digel nûvekirin û berdanên ku ji bo mehên pêşeroj têne plan kirin. Tenê Îlonê tê çaverê kirin ku 40+ nûvekirinên lîstikê û sê berdanên nû bibînin.

Ji cûrbecûr lîstikên ku li ser Apple Arcade peyda dibin kêfê bikin û bikevin cîhana balkêş a lîstika li ser cîhazên Apple.

Çavkanî:

- Lîstikên Apple Arcade: Apple App Store