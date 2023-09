Danasîna iPhone 15 û iPhone 15 Plus: Taybetmendî û Pêşkeftinên Nû

By

Apple têlefonên xwe yên herî dawî, iPhone 15 û iPhone 15 Plus eşkere kir, ku performansa pêşkeftî, vebijarkên rengên nû, û portek USB-C pêşkêşî dike. Amûr heman bihayê destpêkê wekî modelên sala borî diparêzin, bi bihayê 799 $.

Herdu iPhone 15 û iPhone 15 Plus, bi rêzê, bi ekranên 6.1-inç û 6.7-inç têne. Apple daxuyand ku ronahiya herî zêde ya van dîmenan heya 2000 nit zêde bûye, ku ezmûnek temaşekirina zindîtir peyda dike. Pêşdibistanên iPhone 15-ê dê vê Îniyê dest pê bikin, digel destpêkirina fermî ji bo 22-ê Îlonê.

Yek taybetmendiyek berbiçav a iPhonesên nû renganên wan ên xweşik e. Apple rengan bi rengekî bêkêmasî li seranserê derveyên camê bi cih kiriye, û di encamê de xêzên matmayî û balkêş peyda kirine. IPhone 15 di rengê pembe, kesk zer, şîn û reş de peyda dibe, ku ji bikarhêneran re vebijarkek berfireh pêşkêşî şêwaza kesane ya wan dike.

Pergala kamerayê ya series iPhone 15 jî nûvekirinên girîng wergirtiye. Modela bingehîn naha xwedan senzorek sereke ya 48-megapixel e, ku bi kapasîteyên sala borî yên iPhone 14 Pro re têkildar e. Ev senzor modên zoom ê optîkî 1x û 2x, digel lensên pirfireh ên 0.5x yên gelemperî çalak dike. Di heman demê de moda portreyê jî baştir bûye da ku performansa çêtir kêm-ronahî peyda bike, digel bonusa lêzêdekirî ya bixweber çalakkirina dema kişandina bi kameraya sereke. Wekî din, bikarhêner dikarin piştî kişandina wêneyek bi saya taybetmendiya parastina nexşeyê ya kûr, balê birêkînin.

IPhone 15 û iPhone 15 Plus bi çîpê A16 Bionic ve têne hêz kirin, ku CPU-ya şeş-core û GPU-ya 5-core heye. Ev çîp eynî wekî ya ku di modelên iPhone 14 Pro de tê dîtin e, performansa û kargêriya awarte peyda dike. Jiyana bateriya iPhone 15 wekî berê xwe dimîne, di heman demê de iPhone 15 Plus ji ber bataryayek navxweyî ya mezintir dema karanîna hê dirêjtir pêşkêşî dike. Naha barkirin dikare bi porta USB-C ya nû were kirin.

Zêdebûnek din a berbiçav a rêzikên iPhone 15-ê çîpê Ultra-Wideband-a nifşa duyemîn e, ku dema ku tiştan bi cih dike rêgez û rastbûna girîng çêtir dike. Vedîtina Precision naha dikare bikarhêneran rasterast bi kesek re rêve bike, ji bilî ku tiştên bi AirTags ve girêdayî ye.

Di warê taybetmendiyên ewlehiyê de, Apple SOS-ya xweya Awarte bi taybetmendiya Satellite dirêj kir da ku rewşên arîkariya li kêleka rê veşêre. Li Dewletên Yekbûyî endamên AAA dikarin ji vê xizmetê sûd werbigirin. Taybetmendiya Emergency SOS ji bo du salên pêşîn piştî kirîna iPhone 15 belaş tê peyda kirin; lêbelê, bihayê ji vê heyamê wêdetir nehatiye eşkere kirin.

iPhone 15 û iPhone 15 Plus dê di 22ê Îlonê de ji bo kirînê peyda bibin, iPhone 15 bi 799 dolar û iPhone 15 Plus ji 899 dolar dest pê dike.

