Kaxezek neçapkirî ya vê dawîyê destnîşan dike ku "teorema bê por" ya kunên reş bi berfirehî tête pejirandin dibe ku rast nemîne heke teoriyek alternatîf a gravîteyê ya bi navê formulasyona teleparalel rast be. Teorema no-hair têgihîştina me ya kunên reş hêsan dike û dibêje ku girseya çalek reş, barê elektrîkê û spin hemî agahdariya pêwîst di derbarê wê de dihewîne. Lêbelê, ev teoriya nû wê têgînê dişoxilîne û dibe ku lêkolîna me ya li ser çalên reş tevlihev bike. Ji aliyekî din ve, dibe ku ew perspektîfek nû û têgihiştinek kûr a qulên reş jî pêşkêşî fîzîknasan bike.

Teorema no-hair tê wê wateyê ku her agahdarî li ser maddeya ku ji hêla qulikek reş ve hatî daqurtandin dema ku çala reş pêlên gravîtasyonê an ronahiyê derdixe winda dibe. Di bin vê teoremê de, çalên reş ji çavdêrên derve re wekhev xuya dikin, bêyî ku dîrok an pêkhateya wan be. Peyva "por" metaforek e ku agahdariya winda li derveyî asoya bûyerê ya çala reş vedibêje.

Digel ku teorema ne-hair bi berfirehî tê pejirandin, fîzîknas hene ku li dijî wê pirsê dikin û li delîlan digerin. Nivîskarên kaxeza neçapkirî encamên formulasyona teleparalel a gravîteya Einstein-Gauss-Bonnet, teoriyek alternatîf a Nisbiyeta Giştî lêkolîn kirin. Ev teorî gravîtasyonê bi karanîna torsionê li şûna kulbûnê vedibêje.

Nivîskaran dîtin ku şopandina vê riya alternatîf wan berbi çareseriyên qulika reş "pirç" ve bir. Van kunên reş ên porî, zeviyên skalar ên li derveyî asoya bûyerê vedihewîne, di derheqê hundurê çala reş de agahdariya zêde peyda dike. Mînakî, tîrêjên gravîtasyonê dikarin werin belav kirin. Digel ku ev di teoriyên guhezbar ên gravîtasyonê de bi tevahî ne bêhempa ye, ew sadebûna teorema ne-hair dike.

Ev kaxez, her çend hîn jî ji hêla peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-peer-nirxandinê ve nehatiye lêkolîn kirin, lêgerîna domdar a teoriyên alternatîf ên gravîtasyonê û encamên wan ên ji bo lêkolîna çala reş ronî dike. Digel ku Relatîtiya Giştî teoriya herî berfireh tê pejirandin dimîne, zanyar lêkolîna alternatîfan didomînin da ku têgihiştinek kûr a tevliheviyên gerdûnê bistînin.

Çavkanî: Kaxezek neçapkirî li ser formulasyona teleparalel a gravîteyê, Teorema No-hair, Nisbiyeta Giştî