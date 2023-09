Rêzeya Bûyera Teknolojiya Payîzê: Di Îlon û Cotmehê de Çi Hêvîdar Dibin

Îlon û Cotmeh ji bo dildarên teknolojiyê mehên balkêş in, ji ber ku bûyer û konferansên mezin pêk tên, nûbûn û ragihandinên herî dawî di pîşesaziyên cihêreng de nîşan didin. Werin em li hin bûyerên pêşeroj û tiştên ku em dikarin ji wan hêvî bikin binihêrin.

Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Toronto (TIFF)

Dema: Pêncşem, 7ê Îlonê - Yekşem, 17ê Îlonê

Cih: Navenda Toronto, Kanada

Çi: TIFF festîvaleke fîlman a salane ye ku fîlmên navneteweyî ronî dike û pêşandan, ders, bûyer û atolyeyan pêşkêşî dike.

Apple Wonderlust

Dema: Sêşem, 12ê Îlonê, 1PM ET / 10AM PT

Cih: Apple Park, Cupertino, California

Çi: Bûyera pir pêşbînîkirî ya Apple, Wonderlust, dê rêzika nû ya iPhone 15 nîşan bide, tê gotin ku li şûna Lightning portên USB-C hene.

Detroit Auto Show

Dema: Çarşem, 13ê Îlonê - Yekşem, 24ê Îlonê

Li ku: Navenda Peymana Cihê Huntington, Detroit, Michigan

Çi: Pêşangeha Otomotrayê ya Detroit, ku wekî Pêşangeha Otomotrayê ya Navneteweyî ya Amerîkaya Bakur jî tê zanîn, otobus û pisporên pîşesaziyê kom dike ku nûtirîn meylên otomotîvê û wesayîtên nû destnîşan bikin û nîqaş bikin.

Amûrên Amazon û Bûyera Karûbarê

Dema: Çarşem, 20ê Îlonê, 10 AM ET

Cih: Kampusa Amazon HQ2, Arlington, Virginia

Çi: Amazon li baregeha xwe ya duyemîn de bûyerek tenê-vexwendname li dar dixe, ku tê payîn ku ew cîhaz û karûbarên nû eşkere bikin.

Bûyera Taybet a Microsoft

Dema: Pêncşem, 21ê Îlonê

Cih: Bajarê New Yorkê

Çi: Microsoft dê "bûyerek taybetî"-tenê vexwendinê mêvandar bike, dibe ku balê bikişîne ser cîhazên Surface-ya nûvekirî û pêşkeftinên di AI-ê de.

Bûyera Kodê ya Vox Media

Dema: Sêşem, 26ê Îlonê - Çarşem, 27ê Îlonê

Cih: Ritz-Carlton, Laguna Niguel, California

Çi: Kod bûyerek teknolojî ye ku di pîşesaziyê de dengên bandorker li hev tîne. Vê salê, ew axaftvanên girîng ên wekî X/Twitter CEO Linda Yaccarino, CEO ya Bumble Whitney Wolfe Herd, CEO ya GM Mary Barra, û hêj bêtir vedihewîne.

Ev tenê hûrguliyek e ku di îlon û cotmehê de çi tê. Bûyerên din, wek Meta Connect, Made by Google, û Konferansa Pêşdebirên Samsung, jî li ber çavan in, bi rêzê ve soz û daxuyanên balkêş didin rastiya virtual, cîhazên nû yên Google, û nûvekirinên ekosîstema Galaxy ya Samsung. Her ku bêtir bûyer têne ragihandin, ji bo nûvekirinên li ser The Verge bimînin.

