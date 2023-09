Aldi Spraya Nû ya Wonder wekî Alternatîfek erzan a Color Wow Dream Coat Spray destnîşan dike

By

Marqeya Tenduristî û Bedewiya Aldi, Lacura, biryar e ku hilberek porê nûjen derxîne ku amade ye 22 £ ji hezkirên por re li gorî Spray-ya populer a Color Wow Dream Coat. Spraya ecêb a nû, bi bihayê 4.99 £ ji bo şûşeyek 200 ml, soz dide ku porê zirav biguhezîne, parastina nermbûnê peyda bike, û bandorên domdar pêşkêşî bike. Hilber dê di 7-ê Îlonê de bikeve firotgehên Aldi, lê hebûna wê sînordar be.

Lacura Wonder Spray bi taybetî bi malzemeyên pêşkeftî yên mîna Ava Kulîlkê ya Calendula Officinalis, Extracta Kulîlkê ya Chamomilla Recutita, û Acida Glîkolîk ve hatî çêkirin. Armanca vê formulasyona bi performansa bilind ew e ku tevnên bê qij, parastina germ û nemiyê peyda bike, û hem jî rûnê zêde ji bo xuyangek nûjen bikişîne. Di heman demê de îddîa dike ku ew pêvekek nerm û biriqandî peyda dike ku dikare heya sê rojan bidome.

Wexta vê serbestberdanê nedikarî çêtir be, ji ber ku Color Wow Dream Coat Spray bi navgîniya platformên medya civakî yên mîna TikTok populerbûna xwe bi dest xistiye, bi hashtag #ColorWow zêdetirî 263 mîlyon temaşeyî berhev kiriye. Ew ji hêla navdarên navdar ên Rihanna û Kim Kardashian ve pir tê hezkirin. Lêbelê, bi Lacura Wonder Spray re, xerîdar dikarin bi perçeyek lêçûnê sûd werbigirin, bi 17.01 £ an% 82 li gorî Color Wow Dream Coat Spray.

Ji bo temaşevanên hilberên lênihêrîna porê erzan lê bi bandor, Lacura Wonder Spray vebijarkek budceyek-heval peyda dike bêyî ku tawîz bide performansê. Ev spraya ecêb a ji hêla dermatolojîk ve hatî ceribandin û bê hovîtî dê ji 7-ê Îlonê ve li firotgehên Aldi peyda bibe, lê kirrûbirên eleqedar divê zû tevbigerin da ku şûşeya xwe ewle bikin.

