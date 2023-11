Alan Wake II: Rêwîtiyek Nûjenî Di Çareser-Beytê de

By

Alan Wake II, lîstika tirsê ya paşerojê ya ku ji hêla Remedy Entertainment ve hatî pêşve xistin, vê dawiyê patcha xwe ya çaremîn ji serbestberdana wê di 27ê Cotmehê de wergirtiye. Patch 1.00.09 dibe ku hîn nûvekirina herî piçûk be, lê ew hin pirsgirêkên girîng ên ku lîstikvan pê re rûbirû bûne destnîşan dike. konsol û PC.

Patch balê dikişîne ser rastkirina xeletiyên mezin ên pêşkeftinê û pirsgirêkên dengî yên ku ji destpêka lîstikê ve ji hêla lîstikvanan ve hatine ragihandin. Yek xeletiyek berbiçav astengiyek dilşikestî di beşa ajanê FBI Saga de vedihewîne, ku li wir mişkek dêw bi rengekî bêhempa rê li ber wê digire. Li ser ezmûnek derbasbûna New York-ê ya neasayî bipeyivin!

Her çend Alan Wake II ji dezgehên medyayê yên cihêreng pesnê xwe girtiye, li ser Open Critic û Metacritic 89-a balkêş bidest xistiye, hin lîstikvan ferq kirine ku xeletiyên têkçûna pêşkeftinê ji koma paşîn a notên patchê de berbelavtir bûne. Bi pêkanîna patch 1.00.09, pêşdebiran armanc dikin ku van pirsgirêkan rast bikin û ji lîstikvanan re ezmûnek lîstikê ya hêsantir peyda bikin.

Tiştê ku Alan Wake II ji hev vediqetîne, tirsa wê ya vegotinê ye ku bi ziravek meta-shooter ve girêdayî ye. Di nirxandina xwe de, me tekez kir ku lîstik çawa xeletiyên xwe hembêz dike, beşdarî cewhera xweya xwerû û orjînal dibe. Ji dêvla ku ev berhemek ceribandin-ceribandin be, ev berhem xebatek e ku bi wêrekî li pey vîzyona xwe ye.

Yek ji taybetmendiyên balkêş ên Alan Wake II gihîştina wê ji lîstikvanên ku lîstika yekem lîstine ye. Remedy Entertainment karî ezmûnek çêbike ku bi serê xwe radiweste dema ku hîn jî temaşevanên orîjînal bi perspektîfek nû derman dike.

Dibe ku Patch 1.00.09 di rêze nûvekirinan de herî dawî be, lê ew dilsoziya Remedy Entertainment ji bo zêdekirina rêwîtiya lîstikvan di nav Remedy-Verse de nîşan dide. Her ku lîstok pêşkeftina xwe berdewam dike, em li vê gerdûna berbiçav û dahênerî li hêviya serpêhatiyên balkêştir in.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Pirs: Patch 1.00.09 di Alan Wake II de kîjan pirsgirêkan destnîşan dike?

A: Patch 1.00.09 balê dikişîne ser rastkirina xeletiyên mezin ên pêşkeftinê û pirsgirêkên bihîstwerî yên ku ji hêla lîstikvanan ve ji serbestberdana lîstikê ve hatine ragihandin. Armanca wê ew e ku pirsgirêkên wekî rêyên astengkirî û qutiyên bihîstwerî yên navber çareser bike.

Pirs: Alan Wake II ji hêla rexnegiran ve çawa hate pêşwazî kirin?

A: Alan Wake II nirxandinên erênî stendiye û naha hem li ser Open Critic û hem jî Metacritic de jimareyek 89 digire.

Pirs: Ma Alan Wake II ji lîstikvanan hewce dike ku lîstika yekem lîstin?

A: Na, Alan Wake II ji bo lîstikvanên ku lîstika yekem neceribandiye nêzîk e. Ew perspektîfek nû pêşkêşî dike dema ku hîn jî ji temaşevanên orîjînal re dixwe.