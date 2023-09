Ji bo Pirsgirêkên Înternetê yên Airtel çareseriyên herî bi bandor

By

Heke hûn bi pêwendiya xweya înternetê ya Airtel re pirsgirêk hene, xem nekin. Ev gotar dê pênc rastkirin û çareseriyên bilez ji we re peyda bike da ku hûn di demek zû de vegerin serhêl.

Gava yekem ev e ku hûn mîhengên pêwendiya înternetê kontrol bikin. Piştrast bikin ku Wi-Fi-ya we tê vekêşandin û hûn bi tora rast ve girêdayî ne. Ger hûn daneya mobîl bikar tînin, pê ewle bin ku ew çalak e.

Ger hûn bi tora rast ve girêdayî ne û înterneta we hîn jî nexebite, biceribînin ku smartphone an routerê xwe ji nû ve bidin destpêkirin. Carinan, resetek hêsan dikare pirsgirêkê çareser bike.

Sedemek din a hevpar a pirsgirêkên înternetê nîşanek qels e. Piştrast bikin ku hûn di nav rêza routerê Wi-Fi de ne an ku sînyala tora weya mobîl xurt e. Heke hûn Wi-Fi bikar tînin, bifikirin ku hûn nêzî routerê bibin an jî astengiyên laşî yên di navbera we û routerê de ji holê rakin.

Ger pirsgirêk berdewam bike, dibe ku ji bo nûvekirinên nermalavê were kontrol kirin. Nermalava kevnar carinan dibe sedema pirsgirêkên pêwendiyê. Ji bo nûvekirinên li ser cîhaza xwe kontrol bikin û heke hewce be wan saz bikin.

Ger yek ji van çareseriyan nexebite, hûn dikarin biceribînin ku mîhengên torê ji nû ve bikin. Ev ê mîhengên torê yên cîhaza we vegerîne rewşa xweya xwerû. Bînin bîra xwe ku ev ê şîfreyên Wi-Fi yên tomarkirî û mîhengên torê yên din jê bike.

Ger her tiştê din têk neçe, hûn dikarin ji bo arîkariya bêtir bi piştgiriya xerîdar a Airtel re têkilî daynin. Ew ê karibin we di nav gavên din ên çareserkirina pirsgirêkan de rêve bibin an heke hewce bike pirsgirêkê mezin bikin.

Bînin bîra xwe, ev gav hatine sêwirandin ku ji we re bibin alîkar ku hûn bi girêdana xweya Airtel-ê re zû pirsgirêkên înternetê çareser bikin. Bi şopandina van çareseriyên hêsan, hûn dikarin vegerin serhêl û ji gihîştina înternetê ya bênavber kêfê bikin.

Çavkanî:

MySmartPrice

Definitions:

Wi-Fi: Teknolojiya tora bêtêl a ku destûrê dide cîhazên ku bêyî karanîna kablo û têlan bi înternetê ve girêbidin.

Router: Amûrek ku pakêtên daneyan di navbera torên kompîturê de dişîne, rê dide cîhazên ku bi înternetê ve girêdayî bin.

Daneyên mobîl: Karûbarek bêtêl ku dihêle smartphone we bi karanîna torên hucreyî ve bi înternetê ve girêbide.

Mîhengên torê: Veavakirinên ku bandorê li ser girêdana cîhaza we bi înternetê an cîhazên din ên li ser torê dikin.