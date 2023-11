Aliyê Tarî ya AI: Parastina Zarokên Me ji Kêmkirina Kevirên Qelp

By

Zehmetiya çêkirî (AI) bi lez û bez wekî yek ji teknolojiyên herî bibandor li cîhanê derketiye holê, şoreşa ku em çawa peywiran pêk tînin bi îmkankirina pêvajoyek bilez di astek nedîtî de. Lêbelê, li pişt kapasîteyên wê yên berbiçav aliyek tarîtir heye ku xetereyên girîng çêdike, nemaze ji bo kesên xizan ên mîna zarokan. Beth Jackson, rêveberê bernameyê û terapîstek li Navenda Parastina Neteweyî ya Zarokan, fikarên xwe yên li ser potansiyela tirsnak a vê teknolojiyê diyar kir. Kesên xerab dikarin bi hêsanî AI-ê bikar bînin da ku wêneyên bêguneh manîpule bikin û naverokek eşkere û xirab biafirînin.

Berevajî vegotina di gotara orîjînal de, ku Jackson hêsaniya ku sûcdar dikarin bigihîjin wêneyên giştî û bikar bînin, ronî dike, ev karanîna berevajî ya teknolojiya AI-ê dikare wêneyên sade, rojane veguherîne naverokek eşkerekirî ya simulasyonkirî û xuyayî rast. Di van demên dawî de, bûyerek xemgîn li Spanyayê qewimî dema ku xortên ciwan sepanek AI-ê bi hêsanî bi dest xistin da ku wêneyên bêguneh ên hevalên xwe biguhezînin, wêneyên derewîn ên eşkere li seranserê dibistana xwe belav kirin. Mexdûran bi neçarî van wêneyên guhertî yên ku xwe bi tevahî tazî nîşan didin keşf kirin, ku dibe sedema tengasiyek hestyarî ya kûr.

Di vê navberê de, belavbûna vîdyoyên porno yên sexte yên kûr zêde bûne, bêyî razîbûna wan bandor li kesan dike. Streamer "Sweet Anita", ku ji ber tevkariyên xwe yên di civata lîstikê de heyran bû, bû qurbana vîdyoyên porno yên sexte yên kûr ên ku mîna wê bi xirabî hate manîpule kirin û di kiryarên zayendî yên rezîl û êrîşkar de hate pêşandan. Van vîdyoyên derewîn ên kûr, pêşkeftinek teknolojîk a hişk ji guheztinên wêneyê hîn, dikarin naveroka ku ji xeyala kesê ku tê armanc kirin wêdetir çêbike.

Digel ku teknolojiya AI-ê bi domdarî bi lezek xeternak pêşve diçe, Jackson balê dikişîne ser hewcedariya lezgîn a hişmendî û kontrolê. Pêdivî ye ku dêûbav di birêvebirina belavkirina wêneya xwe de hişyar bin û gihîştina wêneyên xeternak sînordar bikin, xwedî li parastina zarokên xwe bin. Wekî din, divê mexdûr bi lez bûyeran ji dadrêsiyê re ragihînin, ji parvekirina wêneyên tawîzê dûr bisekinin.

Bi naskirina giraniya pirsgirêkê, Serok Biden fermanek îcrayê derxist da ku AI birêkûpêk bike û xetereyan kêm bike. Lêbelê, tevî van tedbîran jî, zarok ji îstismarkirina serhêl pir metirsîdar dimînin. Girîng e ku dêûbav û civak bi tevahî agahdar bin û gavên pêşdar bavêjin da ku li dijî gefên derewîn ên kûr şer bikin. Bikaranîna nermalavê ji bo tesbîtkirina wêne û dengên ku ji hêla AI-ê ve hatî hilberandin, li dû rêwerzên ku ji hêla Wezareta Ewlekariya Navxweyî ve hatine peyda kirin, û têgihîştina meriv çawa ji xapandinên derewîn ên kûr dûr disekine hêmanên bingehîn in di parastina li dijî îstismarkirinê de.

Bi hewildana kolektîf, em dikarin hewl bidin ku zarokên xwe ji alîyê tarî yê AI-yê biparêzin, ewlekariya wan a dîjîtal û xweşbûna wan di perestgehek teknolojîk a her ku diçe pêşkeftî de misoger bikin.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. AI çi ye?

AI, an jî îstîxbarata çêkirî, pêşkeftina pergalên komputerê vedibêje ku dikare karên ku hewcedarê îstîxbarata mirovî ye, wek naskirina axaftinê, çareserkirina pirsgirêkê, û biryargirtinê pêk bîne.

2. sextekarên kûr çi ne?

Deep sexte medyayên pir manîpulekirî û xapînok in, di nav de wêne, vîdyoy, an deng, ku bi karanîna teknolojiya AI-ê têne hilberandin da ku bi qanî xuyang an dengê kesek biguhezînin.

3. Meriv çawa dikarin xwe ji îstismarkirina sexte ya kûr biparêzin?

Ji bo parastina li dijî îstîsmara sexte ya kûr, kes dikarin nermalava ku ji bo naskirina naveroka AI-hilberandî hatî çêkirin bikar bînin, rêwerzên ku ji hêla rayedarên mîna Wezareta Ewlekariya Navxweyî ve têne peyda kirin bişopînin, û di derheqê xapandinên derewîn ên kûr ên hevpar de agahdar bimînin.

4. Ger kesek bibe qurbana îstismarkirina sexte ya kûr, divê çi bike?

Ger kesek bibe qurbana îstîsmarkirina sexte ya kûr, girîng e ku meriv tavilê bûyerê ji dadrêsiyê re ragihîne û xwe ji parvekirina naveroka lihevhatî dûr bixe.

